Le classement 2026 des villes où la qualité de vie est la plus élevée

Villes bien administrées, réseaux solides, services publics performants : le Global Liveability Index 2026 de l’Economist Intelligence Unit confirme l’avantage des métropoles capables d’absorber les tensions sans dégrader le quotidien de leurs habitants.

Villes où il fait bon vivre : les critères qui font la différence

Villes européennes, australiennes, japonaises ou canadiennes : le haut du classement mondial publié par l’Economist Intelligence Unit (EIU) ne récompense pas seulement des destinations réputées. Il consacre des agglomérations capables de maintenir un haut niveau de services dans un environnement international plus instable. L’EIU indique que son Global Liveability Index 2026 évalue les conditions de vie dans 173 villes à partir de cinq catégories : stabilité, santé, culture et environnement, éducation et infrastructures.

Copenhague conserve la première place mondiale, devant Vienne et Melbourne, selon les données reprises par Business Insider à partir du classement de l’EIU. Sydney, Zurich, Genève, Osaka, Adelaide, Vancouver et Tokyo complètent les dix premières places.

L’intérêt de ce palmarès tient moins à l’ordre exact des villes qu’à ce qu’il dit de la compétitivité urbaine. Les métropoles les plus agréables à vivre sont celles qui facilitent le quotidien : transports fiables, sécurité, accès aux soins, écoles solides, environnement culturel dense. Dans un contexte de pression immobilière, de tensions géopolitiques et de contraintes climatiques, la qualité de vie devient un indicateur de robustesse économique autant qu’un argument d’image.

L’EIU résume sa méthode en expliquant que l’indice « quantifie les défis posés au mode de vie d’un individu dans un lieu donné », à travers les cinq grandes catégories retenues. Ce point est central : le classement ne mesure pas seulement la beauté d’une ville ou sa renommée internationale, mais la capacité d’un territoire à rendre la vie quotidienne prévisible, sûre et fonctionnelle.

Copenhague, Vienne, Melbourne : le trio des services urbains fiables

Copenhague arrive en tête avec une note globale de 98 sur 100. Business Insider rapporte que la capitale danoise obtient 100 en stabilité, 100 en éducation et 100 en infrastructures, tout en affichant 96 en santé et 95 en culture et environnement.

Ana Nicholls, directrice de l’analyse sectorielle à l’EIU, explique que « la domination continue de Copenhague repose sur une cohérence générale plutôt que sur une seule force exceptionnelle », selon Business Insider. La formule éclaire la logique du classement : les villes gagnantes ne brillent pas uniquement dans un domaine, elles évitent surtout les ruptures majeures dans les services essentiels.

Vienne, deuxième, conserve des scores très élevés, notamment 100 en santé, en éducation et en infrastructures, d’après Business Insider. Melbourne complète le podium avec 97 sur 100, portée par des notes maximales en santé et en éducation.

L’Australie reste d’ailleurs très présente dans le haut du tableau, avec Melbourne, Sydney et Adelaide. Cette performance traduit la force de villes où les équipements, les services et le cadre de vie continuent de compenser les contraintes propres aux grandes agglomérations. À l’inverse, aucune ville américaine ne figure dans le top 10, même si l’Amérique du Nord reste l’une des régions les mieux notées au niveau global, derrière l’Europe occidentale, selon Business Insider.

L’Asie avance, le Moyen-Orient recule

Le classement 2026 ne se limite pas à une domination européenne. Il montre aussi une progression asiatique, avec Osaka en septième position et Tokyo en dixième. Le cas de Tokyo est particulièrement observé, car les très grandes villes densément peuplées sont souvent pénalisées par la saturation des infrastructures, les tensions immobilières ou la congestion.

Ana Nicholls souligne que « l’entrée de Tokyo dans le top 10 est particulièrement frappante, car les grandes villes très denses doivent généralement composer avec des taux de criminalité plus élevés et une pression plus forte sur les infrastructures », rapporte Business Insider. Tokyo obtient notamment 100 en stabilité, 100 en santé et 100 en éducation, mais reste moins bien notée en culture et environnement ainsi qu’en infrastructures.

L’EIU relève également que la stabilité globale du classement masque des trajectoires régionales opposées. L’institut précise que la qualité de vie mondiale reste globalement stable en 2026, mais que cette stabilité apparente recouvre des évolutions divergentes entre régions.

En Asie, les améliorations sont tirées par les investissements dans la santé et par la progression de certaines villes chinoises, indique l’EIU. À l’inverse, le Moyen-Orient est affecté par une dégradation de la stabilité liée à la guerre en Iran, un facteur qui pèse sur plusieurs villes de la région.

Un classement dominé par l’éducation et les infrastructures

La structure du top 10 révèle un point rarement mis en avant : toutes les villes les mieux classées obtiennent 100 en éducation, selon les données détaillées publiées par Business Insider. La plupart affichent aussi un score maximal en santé.

Le classement des dix premières villes est le suivant : Copenhague, Vienne, Melbourne, Sydney, Zurich, Genève, Osaka, Adelaide, Vancouver et Tokyo.

Les écarts se jouent donc ailleurs : stabilité, infrastructures, culture et environnement. Vancouver, par exemple, reste dans le top 10 malgré un score de santé inférieur à celui de plusieurs concurrentes. Zurich demeure très bien classée malgré un recul lié à la catégorie culture et environnement, d’après Business Insider.

Cette hiérarchie rappelle que la qualité de vie est devenue un indicateur de pilotage pour les entreprises, les investisseurs et les collectivités. L’EIU présente son indice comme un outil destiné à éclairer les décisions de mobilité, d’investissement et de localisation, en s’appuyant sur des données comparables entre 173 villes.

Dans le haut du classement, le modèle qui s’impose n’est donc pas celui de la ville la plus spectaculaire, mais celui de la ville qui fonctionne. Les métropoles gagnantes sont celles qui parviennent à maintenir un haut niveau de sécurité, de soins, d’enseignement et de services urbains, tout en limitant les effets des tensions internationales, de la densité ou du vieillissement des infrastructures.