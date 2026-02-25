Vin : 40 millions d’euros d’aide européenne pour soutenir la filière française

La Commission européenne a annoncé une enveloppe exceptionnelle de 40 millions d’euros en faveur du vin français. Présentée par le commissaire à l’Agriculture Christophe Hansen avant son déplacement au Salon de l’agriculture, cette aide doit permettre d’absorber les excédents et d’amortir les effets du recul des ventes à l’export.

Vin : l’Europe active un soutien d’urgence pour les producteurs français

La décision était attendue par les professionnels du secteur. L’Union européenne a confirmé le déblocage de 40 millions d’euros pour accompagner la filière française du vin, confrontée à un ralentissement marqué de ses débouchés et à un déséquilibre persistant entre production et consommation.

L’annonce a été faite par le commissaire européen à l’Agriculture, Christophe Hansen, dans un entretien à l’AFP avant son déplacement au Salon de l’agriculture. « 40 millions d’euros » seront mobilisés pour « soutenir la filière française du vin », peut-on lire dans les colonnes du Le Figaro.

Cette enveloppe ne constitue pas un plan de relance global mais un outil ciblé. Elle doit permettre de financer des dispositifs exceptionnels destinés à absorber les excédents et à éviter un décrochage des prix. Parmi les mécanismes envisagés figure la distillation de crise : les volumes invendus sont transformés en alcool industriel ou énergétique, ce qui réduit la pression sur le marché.

Pour les viticulteurs, l’enjeu est immédiat. Lorsque les stocks s’accumulent, les cours baissent et les marges se contractent. Dans certaines régions, la situation est devenue critique après plusieurs campagnes marquées par des ventes insuffisantes.

Exportations en recul et consommation en mutation

La fragilité actuelle s’explique aussi par l’évolution des échanges internationaux. En 2025, les exportations françaises de vins et spiritueux ont diminué d’environ 8% en valeur, pour atteindre près de 14,3 milliards d’euros. En volume, le repli est estimé à environ 3%. Pour le seul segment des vins, la baisse en valeur avoisine 4%.

Ces chiffres traduisent un ralentissement de la demande sur plusieurs marchés stratégiques. La dynamique est moins porteuse en Amérique du Nord comme en Asie, tandis que la consommation intérieure poursuit une tendance baissière de long terme.

Dans ce contexte, la surproduction devient un facteur aggravant. L’offre excède la demande dans certains bassins viticoles, ce qui accentue la pression sur les prix et fragilise les exploitations les plus exposées. L’aide européenne vise précisément à contenir cet effet de ciseau entre volumes produits et débouchés commerciaux.

Selon Les Échos, l’objectif affiché est de « venir en aide à la filière viticole » dans une période qualifiée de particulièrement difficile.

Un appui européen en complément des mesures nationales

L’intervention de Bruxelles s’ajoute aux dispositifs déjà engagés par les autorités françaises. Un plan national d’environ 130 millions d’euros a été lancé afin d’encourager l’arrachage volontaire de vignes jugées non rentables et d’adapter le potentiel de production à la réalité du marché.

L’aide européenne et les mesures françaises répondent à deux temporalités différentes. À court terme, il s’agit d’éviter un effondrement des prix et de sécuriser la trésorerie des exploitations. À moyen terme, l’objectif consiste à ajuster la structure du vignoble et à accompagner les mutations du secteur.

Quelques jours avant l’annonce des 40 millions d’euros, le Conseil de l’Union européenne a également adopté un ensemble de dispositions destinées à renforcer la résilience de la filière viticole. Ces mesures portent notamment sur davantage de souplesse dans la gestion du potentiel de production, un soutien accru aux investissements liés à la transition climatique et une adaptation des règles concernant l’étiquetage, y compris pour les vins désalcoolisés ou à faible teneur en alcool.

L’enjeu dépasse la seule conjoncture. Le vin représente un pilier économique et culturel pour plusieurs États membres. En France, la viticulture structure des territoires entiers et irrigue un écosystème qui va du négoce au tourisme.

Une aide suffisante ?

La question demeure ouverte. Si le signal politique est clair, certains acteurs estiment que l’enveloppe reste limitée au regard de l’ampleur des difficultés. La poursuite de la baisse des exportations en 2026 pourrait amplifier les tensions.

Pour l’heure, les producteurs voient dans cette décision un appui bienvenu. Dans les colonnes du Le Parisien, il est rappelé que cette initiative vise à « soutenir la filière française du vin » à un moment charnière.

Reste à observer la rapidité de mise en œuvre et la répartition concrète des fonds. C’est sur ce terrain que se mesurera l’efficacité réelle du dispositif.