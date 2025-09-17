Voici combien vous coûteront vraiment les voitures du leasing social en 2025

Alors que la transition écologique s’impose de plus en plus, le gouvernement français va bientôt lancer un dispositif inédit : le leasing social. Ce programme vise à faciliter l’accès aux voitures électriques pour les foyers modestes en leur proposant des solutions de financement intéressantes. Les préoccupations environnementales étant de plus en plus présentes, cette initiative pourrait vraiment changer la donne pour beaucoup de ménages grâce à des bornes de recharge.

Un dispositif pour les foyers modestes

Le leasing social, qui débutera officiellement dans un mois, est conçu avant tout pour les ménages aux revenus modestes qui veulent passer à l’électrique. Pour alléger la facture, l’État offre une subvention pouvant aller jusqu’à 7 380 euros – directement déduite des loyers mensuels. Du coup, les bénéficiaires pourront compter des mensualités d’environ 100 euros par mois. La durée du contrat de leasing varie de trois à cinq ans, offrant ainsi une certaine flexibilité.

Ce programme vise 50 000 bénéficiaires, le même quota que celui prévu pour 2024. L’an passé, le quota avait été atteint en seulement un mois, ce qui montre bien l’engouement des Français pour cette initiative. Les candidatures ouvriront dès le mardi 30 septembre 2025, et il est conseillé aux intéressés de préparer leur dossier dès maintenant pour maximiser leurs chances.

Des conditions d’éligibilité bien définies

Pour prétendre au leasing social, plusieurs critères doivent être respectés. Le revenu fiscal de référence par part ne doit pas dépasser 15 400 euros. De plus, les candidats doivent parcourir plus de 15 kilomètres par jour entre leur domicile et leur lieu de travail ou enregistrer au moins 8 000 kilomètres par an pour des raisons professionnelles. Autre condition importante : il ne faut pas être déjà bénéficiaire d’un bonus écologique.

Il faut également noter que la subvention proposée ne peut pas être cumulée avec d’autres aides, et son montant maximum est fixé à 7 000 euros. Une attention particulière est portée aux personnes qui vivent ou travaillent dans une zone à faibles émissions (ZFE), auxquelles un quota spécifique est réservé.

Un large choix de véhicules

Le programme propose une gamme variée de modèles électriques adaptés à différents budgets. Pour moins de 100 euros par mois, on peut choisir entre la Citroën ë-C3 et la Fiat Grande Panda électrique – chacune à 95 euros par mois –, ainsi que la Hyundai Inster à 99 euros par mois.

Pour ceux disposant d’un budget un peu plus ample, quelques modèles se situent entre 100 et 150 euros par mois : la Citroën ë-Berlingo à 149 euros, la Citroën ë-C3 Aircross à 119 euros, ou encore la très prisée Peugeot e-208 à 135 euros par mois.

Enfin, pour les personnes prêtes à investir davantage, des modèles comme la Citroën ë-C4 et la Renault Mégane E-Tech sont accessibles entre 150 et 200 euros par mois.

Vers un avenir plus vert

Avec ce dispositif, le gouvernement espère accélérer l’adoption des véhicules électriques tout en aidant financièrement les ménages modestes dans leur passage aux énergies plus propres. Ce programme s’inscrit dans un effort global pour réduire les émissions polluantes et encourager des modes de transport plus durables, tout comme la lutte contre les logements énergivores.