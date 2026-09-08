Votre carte bancaire est périmée ? Voici pourquoi il ne faut surtout pas la découper

Une carte bancaire périmée peut littéralement vous brûler les doigts. Une micro-batterie cachée, un geste anodin, et le risque devient bien réel. La solution ? Bien plus simple que les ciseaux.

Photo of author
Léo Charcosset
Publié le
Lecture : 2 min
0
Votre carte bancaire est périmée ? Voici pourquoi il ne faut surtout pas la découper
Votre carte bancaire est périmée ? Voici pourquoi il ne faut surtout pas la découper © journaldeleconomie.fr
LinkedInWhatsApp

Découper sa carte bancaire arrivée à expiration avant de la jeter n’est plus un bon réflexe. Ce geste, longtemps recommandé pour éviter la fraude, peut présenter un risque pour la santé et pour l’environnement, selon des informations rapportées par Les Numériques et Le Journal du Geek.

La crainte de la fraude qui pousse à cisailler sa carte relèverait d’un problème obsolète, une fois la carte périmée ou désactivée, elle devient complètement inutilisable.

Un risque de brûlure lié à la micro-batterie

Depuis 2016, certaines cartes intègrent un cryptogramme dynamique qui remplace le CVV classique, les trois chiffres au dos, en générant un nouveau code toutes les heures. Pour fonctionner, ces cartes embarquent un petit écran e-paper, une antenne NFC et une micro-batterie au lithium.

Le problème survient quand un coup de ciseaux sectionne cette batterie. La réaction chimique qui peut en résulter libère du fluorure d’hydrogène. Les Numériques explique : « Ce gaz, au contact de l’humidité de vos yeux ou de vos bronches, se transforme en acide fluorhydrique, l’une des substances les plus corrosives qui soit ».

Le Journal du Geek tempère toutefois la portée du danger : « Vous ne risquez pas une explosion spectaculaire, mais a minima une brûlure et une sacrée frayeur ». Ce type d’incident reste rare.

Sur le plan légal, une carte bancaire est classée comme un déchet d’équipement électrique et électronique, ou DEEE. Elle ne devrait donc jamais finir dans une poubelle ordinaire.

120 kilos d’or dorment dans les cartes en circulation

Au-delà du risque sanitaire, jeter sa carte à la poubelle prive un gisement de métaux précieux d’une seconde vie. Or, cuivre, nickel, argent et palladium composent ces petits rectangles de plastique, qui représentent en France 400 tonnes de déchets plastiques chaque année, selon des données rapportées par le site de la Caisse d’Épargne.

À l’échelle des 112 millions de cartes en circulation dans le pays, le gisement représenterait environ 120 kg d’or. Le gain écologique n’est pas anecdotique : recycler l’or d’une carte émettrait 93 % de CO2 en moins que son extraction minière traditionnelle, selon Les Numériques.

Seules 6 % des cartes bancaires sont recyclées, les autres finissent incinérées.

La solution recommandée reste simple : rapporter sa carte périmée à sa banque, qui l’oriente vers un circuit de recyclage sécurisé. À défaut, il est possible de la déposer dans un point de collecte dédié aux déchets électroniques.

Suivez-nous sur Google News

A lire aussi :

Votre carte bancaire est périmée ? Voici pourquoi il ne faut surtout pas la découper

Votre carte bancaire est périmée ? Voici pourquoi il ne faut surtout pas la découper

French Days : une deuxième édition très décevante

French Days 2026 : les bonnes affaires de la rentrée

Cout Essence

Essence : le budget mensuel des automobilistes désormais trois fois plus élevé que la recharge électrique

Assurances habitation : la note explose sans prévenir, voici comment éviter le pire

Assurance : 42 milliards de sinistres en moins, les prix chutent

Amazon Prime gratuit : il vous suffit d'ouvrir un compte dans cette banque

Amazon Prime gratuit : il vous suffit d’ouvrir un compte dans cette banque

Adieu la carte bancaire en ligne : Wero débarque sur plusieurs sites marchands et ça change tout pour vos achats

Adieu la carte bancaire en ligne : Wero débarque sur plusieurs sites marchands et ça change tout pour vos achats

Laisser un commentaire

© 2024 | Journal de l'Économie | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly