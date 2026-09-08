Votre carte bancaire est périmée ? Voici pourquoi il ne faut surtout pas la découper

Découper sa carte bancaire arrivée à expiration avant de la jeter n’est plus un bon réflexe. Ce geste, longtemps recommandé pour éviter la fraude, peut présenter un risque pour la santé et pour l’environnement, selon des informations rapportées par Les Numériques et Le Journal du Geek.

La crainte de la fraude qui pousse à cisailler sa carte relèverait d’un problème obsolète, une fois la carte périmée ou désactivée, elle devient complètement inutilisable.

Un risque de brûlure lié à la micro-batterie

Depuis 2016, certaines cartes intègrent un cryptogramme dynamique qui remplace le CVV classique, les trois chiffres au dos, en générant un nouveau code toutes les heures. Pour fonctionner, ces cartes embarquent un petit écran e-paper, une antenne NFC et une micro-batterie au lithium.

Le problème survient quand un coup de ciseaux sectionne cette batterie. La réaction chimique qui peut en résulter libère du fluorure d’hydrogène. Les Numériques explique : « Ce gaz, au contact de l’humidité de vos yeux ou de vos bronches, se transforme en acide fluorhydrique, l’une des substances les plus corrosives qui soit ».

Le Journal du Geek tempère toutefois la portée du danger : « Vous ne risquez pas une explosion spectaculaire, mais a minima une brûlure et une sacrée frayeur ». Ce type d’incident reste rare.

Sur le plan légal, une carte bancaire est classée comme un déchet d’équipement électrique et électronique, ou DEEE. Elle ne devrait donc jamais finir dans une poubelle ordinaire.

120 kilos d’or dorment dans les cartes en circulation

Au-delà du risque sanitaire, jeter sa carte à la poubelle prive un gisement de métaux précieux d’une seconde vie. Or, cuivre, nickel, argent et palladium composent ces petits rectangles de plastique, qui représentent en France 400 tonnes de déchets plastiques chaque année, selon des données rapportées par le site de la Caisse d’Épargne.

À l’échelle des 112 millions de cartes en circulation dans le pays, le gisement représenterait environ 120 kg d’or. Le gain écologique n’est pas anecdotique : recycler l’or d’une carte émettrait 93 % de CO2 en moins que son extraction minière traditionnelle, selon Les Numériques.

Seules 6 % des cartes bancaires sont recyclées, les autres finissent incinérées.

La solution recommandée reste simple : rapporter sa carte périmée à sa banque, qui l’oriente vers un circuit de recyclage sécurisé. À défaut, il est possible de la déposer dans un point de collecte dédié aux déchets électroniques.