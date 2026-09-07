Amazon Prime gratuit : il vous suffit d’ouvrir un compte dans cette banque

Ouvrir un compte chez Nickel permet actuellement de récupérer une carte Mastercard, un RIB français, et un abonnement Amazon Prime offert. La durée de ce cadeau dépend directement de la carte choisie : trois mois, six mois ou une année complète.

La carte Nickel Classic, facturée à partir de 25 euros par an, donne droit à trois mois de Prime offerts, confirme Presse Citron. Même chose pour My Nickel, sa version personnalisable déclinée en 15 coloris. La carte Chrome, pensée pour les voyageurs, ouvre droit à six mois d’abonnement.

Quant à la formule Metal, la plus haut de gamme du catalogue, elle offre l’année entière. Nickel Pro, destinée aux entrepreneurs individuels, complète l’offre sans que la durée de Prime associée soit précisée.

Une offre limitée dans le temps pour les cartes classiques

Pour les formules Classic et My Nickel, la promotion court jusqu’au 15 septembre 2026 inclus. Elle s’adresse aussi bien aux nouveaux clients qu’aux détenteurs actuels d’une carte Classic ou My Nickel souhaitant passer à une offre Chrome ou Metal. Une condition s’applique néanmoins : le compte doit être fonctionnel et la cotisation à jour, quel que soit le modèle retenu. L’activation, elle, ne peut se faire qu’une seule fois sur une période de 12 mois glissants.

Concrètement, un lien promotionnel apparaît dans la rubrique Compte de l’application, quatre jours après l’ouverture du compte ou la commande de la carte. En cliquant dessus, l’utilisateur est redirigé vers Amazon pour se connecter à un compte existant ou en créer un, puis doit renseigner sa carte Nickel et une adresse de facturation. Aucun montant n’est prélevé pendant la période offerte, et les avantages Prime deviennent accessibles dès la validation.

Un abonnement Prime déjà actif empêche en revanche de cumuler l’offre : il faut attendre son expiration avant d’activer le lien Nickel. Passé les mois gratuits, Amazon reconduit automatiquement l’abonnement pour 6,99 euros par mois, une reconduction que l’utilisateur peut désactiver à tout moment.

L’abonnement Amazon Prime ainsi obtenu inclut la livraison express et gratuite, l’accès à la plateforme de streaming Prime Video, à Prime Reading pour les lecteurs, à Amazon Music, ainsi qu’à Prime Gaming et à la possibilité de s’abonner à un streamer sur Twitch. Amazon Photos complète l’ensemble.

Côté compte bancaire, Nickel se distingue par l’absence de condition de revenus et par une ouverture qui prend quelques minutes. L’application, disponible sur iOS et Android, permet de consulter son solde, d’effectuer des virements instantanés, d’encaisser des chèques directement depuis le téléphone, et de gérer dépôts et retraits d’espèces dans les distributeurs et les points partenaires.