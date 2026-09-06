Adieu la carte bancaire en ligne : Wero débarque sur plusieurs sites marchands et ça change tout pour vos achats

Le consortium européen EPI (European Payments Initiative), qui développe le système de paiement Wero, a présenté le jeudi 3 septembre 2026 ses nouvelles ambitions. Parmi elles, la généralisation du paiement en ligne via Wero dès cet automne sur de grands sites de commerce.

Concrètement, un bouton « Payer avec Wero » doit remplacer la saisie du numéro de carte, de la date d’expiration et du cryptogramme, explique Midi Libre. Il suffira d’appuyer dessus, puis de valider la transaction directement depuis son application bancaire. Le paiement passe par un virement instantané prélevé sur le compte, sans transiter par les réseaux Visa, Mastercard ou CB.

Orange a ouvert le bal. Depuis le 2 septembre 2026, les abonnés Orange et Sosh peuvent régler leur forfait internet et mobile avec Wero, ce qui fait de l’opérateur le premier commerçant français à proposer ce moyen de paiement. D’autres enseignes suivent dans la foulée :

Lidl Decathlon Air France-KLM Veepee E.Leclerc Kiabi HelloAsso

doivent tous intégrer le bouton d’ici novembre-décembre 2026.

En Allemagne, où 32 % des paiements en ligne passent par PayPal, Lidl et Decathlon proposent déjà cette solution depuis plusieurs semaines.

Les banques françaises toutes équipées avant fin 2026

Wero revendique déjà 48 millions d’utilisateurs en France. Le système, apparu il y a deux ans en remplacement de Paylib, fonctionne gratuitement pour les virements entre particuliers, avec des transferts en moins de dix secondes. Toutes les banques françaises devraient être compatibles avec Wero d’ici la fin de l’année 2026.

La Société Générale doit rejoindre le service en novembre 2026, a précisé Fabrice Le Gall, Country Lead Manager France de l’EPI. BoursoBank a de son côté déjà annoncé, par communiqué, une intégration prévue vers la fin de l’année. Banque Populaire et Caisse d’Épargne ont testé la fonctionnalité de paiement en ligne dès le printemps 2026, tandis que Revolut, Nickel, N26 et BoursoBank acceptent déjà Wero.

Les commerçants continueront de verser une commission à l’EPI, mais celle-ci devrait rester nettement inférieure aux frais actuels liés aux cartes bancaires.

Concurrencer PayPal et Apple Pay, une échéance à plusieurs années

L’ambition affichée dépasse le seul commerce en ligne. Wero espère à terme concurrencer, voire remplacer, PayPal, Apple Pay, Visa et Mastercard. La différence mise en avant par l’EPI tient au circuit emprunté : là où Apple Pay et PayPal passent par la carte bancaire, Wero prélève directement le compte.

Pour aller plus loin, l’EPI lorgne la technologie NFC, sur le modèle de Google Wallet et Apple Pay, avec l’objectif de bâtir un portefeuille numérique européen utilisable en magasin, sans carte, à la manière du système chinois WeChat Pay. Un chantier qui suppose l’accord de chaque banque pour une application commune, et qui ne devrait pas aboutir avant plusieurs années. En attendant, un paiement par virement via QR code doit être proposé.

Sur ce terrain, Fabrice Le Gall a évoqué un mouvement réglementaire favorable : « La Commission européenne a forcé Apple à ouvrir son NFC iOS. » Cette ouverture permettrait aux utilisateurs d’iPhone de choisir entre Apple Cartes et Wero comme solution de paiement par défaut, une option jusque-là verrouillée par Apple.