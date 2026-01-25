Vous employez une aide à domicile ? Le montant obligatoire en 2026 risque de vous surprendre

À partir du 1er janvier 2026, les règles de rémunération des employés à domicile, notamment les aides à domicile, les femmes de ménage et les accueillants familiaux, ont évolué. Ces ajustements alignent les salaires sur la grille conventionnelle nationale, en tenant compte de l’ancienneté et des qualifications. Ils concernent directement les employeurs particuliers et les salariés, qui doivent désormais respecter un nouveau cadre financier et social.

Nouvelles grilles salariales et comment l’ancienneté joue

Les employés à domicile, catégorie qui englobe les aides à domicile, les femmes de ménage et les accueillants familiaux, voient le salaire minimum horaire brut fixé à 13,46 €, ce qui reflète une revalorisation du SMIC. Cette mesure reflète un coût ou salaire de 12,02 € de l’heure et équivaut à un salaire mensuel de 1 823,03 € pour une base de 35 heures, confirme Le Figaro. En net, les salariés toucheront au minimum 10,51 € par heure, sauf ajustements applicables dans certaines régions.

Les salariés sont classés selon leur ancienneté et leur niveau de qualification. Les personnes plus expérimentées ou disposant de compétences spécifiques bénéficieront d’une rémunération supérieure. L’objectif est de valoriser les compétences acquises et de favoriser la fidélisation du personnel, tout en garantissant le respect de la loi.

Ce qui varie selon les régions et les catégories

Certaines zones, notamment les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin, et Moselle, appliquent des règles particulières. Dans ces départements, le salaire minimum net horaire pour toutes les catégories d’employés à domicile est de 10,34 €. Pour les salariés non-résidents travaillant dans ces zones, le montant net atteint 11,06 € par heure. Les accueillants familiaux perçoivent un minimum de 9,36 € dans ces départements et 9,52 € ailleurs en France.

Ces différences sont définies par la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Le emploi à domicile est facilité par le Chèque emploi service universel (Cesu) et intègre des exonérations applicables sous certaines conditions.

Exonérations pour certains employeurs et obligations restantes

Les particuliers employeurs de plus de 70 ans peuvent bénéficier d’exonérations sur certaines prestations sociales. Cette exonération est plafonnée à 65 Smic horaires par mois, soit 248,42 € avec congés payés et 225,88 € hors congés payés. Cette limite s’applique par ménage et non pas individuellement pour chaque membre du couple de plus de 70 ans.

Malgré ces allègements, plusieurs cotisations restent obligatoires, permettant aux salariés de conserver leurs droits sociaux intégraux, tandis que les employeurs doivent s’acquitter de ces obligations légales, en tenant compte de l’augmentation RSA.