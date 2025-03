Augmentation RSA, prime d’activité, allocations... Ce que vous allez gagner dès avril 2025

Les personnes qui touchent certaines aides en France verront leurs allocations grimper à partir du 1er avril 2025. On parle ici d’une augmentation de 1,7 % pour compenser la hausse des prix, et ça concerne plusieurs aides comme le Revenu de Solidarité Active (RSA), les allocations familiales, la prime d’activité ainsi que l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Cette mesure arrive alors que la hausse des prix, qui était initialement prévue à 1,9 %, s’est réajustée.

Le cadre légal et économique de la revalorisation

La revalorisation des aides est prévue par l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles. Elle se base sur l’évolution des prix à la consommation hors tabac (les chiffres sont calculés selon l’article L161-25 du Code de la Sécurité sociale), et les indices utilisés sont fixés par décret. En janvier 2025, on a constaté une hausse de 1,7 % des prix, comme l’indique l’Insee.

Le ministère du Travail a revu ses prévisions de hausse des prix, les faisant passer de 1,9 % à 1,7 % après une année où l’inflation avait atteint 4,6 %, en parallèle de la réforme de l’assurance chômage.

Chaque année, le montant du #RSA est réévalué pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie. Alors, quelle sera l’augmentation du RSA au 1er avril 2025 ? 📈💶https://t.co/aQCG9OVReM pic.twitter.com/wKY056J9NH — DemarchesAdministratives.fr (@DemarchesAdm) March 6, 2025

Les augmentations pour chaque aide

Revenu de solidarité active (RSA)

Le RSA n’est pas seulement augmenté, ses règles d’accès se sont aussi resserrées depuis le début de l’année. Désormais, les bénéficiaires doivent s’inscrire automatiquement auprès de France Travail et justifier d’une activité hebdomadaire comprise entre 15 et 20 heures (cela inclut la formation, le bénévolat ou même les démarches administratives).

Voici comment évoluent les montants du RSA :

Personne seule : passe de 635,71 euros à 646,52 euros .

: passe de à . Couple sans enfant : passe de 953,57 euros à 969,78 euros .

: passe de à . Parent seul avec un enfant : montant relevé à 969,78 euros .

: montant relevé à . Pour un couple avec un enfant , le montant passe à 1163,73 euros , et pour un couple avec deux enfants, il atteint 1357,68 euros .

, le montant passe à , et pour un couple avec deux enfants, il atteint . Un parent isolé avec trois enfants verra son RSA passer à 1422,33 euros , tandis qu’un couple avec trois enfants bénéficiera de 1616,29 euros .

, tandis qu’un couple avec trois enfants bénéficiera de . Chaque enfant supplémentaire donnera droit à une somme allant jusqu’à 258,60 euros.

Allocations familiales

Les allocations familiales sont également re-haussées :

Pour deux enfants : le montant passe de 148,52 euros à 151,04 euros .

à . Pour trois enfants : il atteint désormais 344,56 euros .

. Chaque enfant supplémentaire rapportera 194,54 euros .

. Pour un enfant âgé de plus de 14 ans, l’allocation est portée à 75,52 euros.

Prime d’activité

La prime d’activité voit aussi son montant relevé :

Une personne seule sans enfant percevra désormais jusqu’à 633,21 euros (contre 622,63 euros auparavant).

(contre 622,63 euros auparavant). Pour un couple ou une personne seule avec un enfant, le nouveau montant est fixé à 949,83 euros.

Un couple avec un enfant ou une personne seule avec deux enfants touchera désormais 1139,79 euros.

Enfin, pour un couple avec deux enfants, le montant atteint 1329,75 euros, avec 253,28 euros supplémentaires pour chaque enfant en plus.

Allocation aux adultes handicapés (AAH)

L’AAH est revalorisée à 1033,32 euros. Ce montant concerne les personnes en situation de handicap qui ne perçoivent aucun revenu d’activité.