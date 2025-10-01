Vous gagnez moins que ça ? En France, vous êtes officiellement considéré comme pauvre

En 2023, la pauvreté en France atteint des sommets inquiétants, ce qui est illustré par la carte de la pauvreté. Le taux de personnes vivants en dessous du seuil de pauvreté augmente nettement. D’après un rapport de la Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques), cette année représente un tournant majeur. Les inégalités financières se creusent et de plus en plus de personnes se retrouvent dans la précarité. Ces chiffres posent de sérieuses questions sur l’efficacité des politiques publiques et invitent à réfléchir d’urgence aux mesures à mettre en place pour inverser cette tendance.

Définir la pauvreté et ses seuils

En France, on considère qu’une personne est pauvre si elle dispose de 1 288 € par mois. Ce montant correspond à 60 % du salaire médian, qui est 2 150 €. Pour un couple, ce seuil passe à 1 930 €, et un couple avec enfants doit toucher au moins 2 700 € pour ne pas être comptabilisé parmi les plus démunis. Ces chiffres montrent bien que ce ne sont pas que les célibataires qui sont affectés, mais aussi les familles.

Les catégories les plus touchées par la pauvreté sont :

les familles monoparentales

les familles nombreuses

les chômeurs

les immigrés

les personnes seules

les étudiants

Ces groupes sont particulièrement vulnérables quand l’économie tourne mal ou que les aides sociales se tassent.

Des chiffres préoccupants et des comparaisons en Europe

En 2023, 15,4 % de la population française vit en dessous du seuil de pauvreté, soit une hausse de 0,9 point par rapport à l’année précédente. Cela représente environ 9,8 millions de personnes en situation de pauvreté monétaire. Même si la moyenne européenne est de 16,9 %, la France reste dans une zone délicate avec une augmentation notable des ménages modestes.

Par ailleurs, le taux des personnes pauvres ou modestes atteint 26,8 % en France, contre 28,7 % en moyenne dans l’Union européenne. On constate ainsi une progression marquée des inégalités financières sur le territoire.

La pauvreté chez les retraités et les chômeurs

Les retraités français semblent un peu moins touchés que dans d’autres pays européens, avec un taux de pauvreté de seulement 11,1 %, malgré une légère hausse récente. En revanche, la situation difficile chez les demandeurs d’emploi montre bien à quel point la perte d’un job peut vite mettre dans la mouise.

Les facteurs qui aggravent la situation et les réactions

Le nombre croissant de micro-entrepreneurs aux revenus faibles a accentué cette précarité économique. La Fondation pour le logement des défavorisés qualifie la situation d’« alarmante » tout en précisant que cette évolution était prévisible.

Manuel Domergue évoque l’augmentation des coupures d’électricité et de gaz pour impayés, ainsi que la hausse des expulsions locatives. Il explique : « Les coupures d’électricité et de gaz pour impayés explosent… On est sur une dynamique qui est très inquiétante. » Il appelle à abandonner les mesures ponctuelles au profit d’actions à plus long terme pour freiner cette montée des inégalités.