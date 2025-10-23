Vous les avez sans doute déjà vus : ces gens qui lavent leur linge sur le parking intriguent

Les laveries automatiques installées dans les parkings de supermarchés se développent vraiment en France. Ouvertes à toute heure, elles ont doublé en nombre en cinq ans pour atteindre près de 5 000 kiosques. On les trouve surtout en périphérie des villes, dans les zones rurales ou le long des grands axes routiers, afin de répondre à une demande toujours plus variée.

Un service qui plaît à tout le monde

Les clients de ces laveries sont nombreux et très divers. Par exemple, 37 % possèdent déjà une machine à laver chez eux, mais choisissent quand même ce service pour sa simplicité. Familles nombreuses, seniors, étudiants et même automobilistes de passage y trouvent leur compte. On note aussi que 15 % se tournent vers ces installations en cas de pépin, comme une panne ou un déménagement. Quant à 12 %, ce sont des professionnels du secteur touristique, notamment ceux qui gèrent des locations meublées.

De plus, 36 % des utilisateurs, qui n’ont pas de machine à laver chez eux par manque d’espace ou de moyens, se plaisent à utiliser ces services, selon Le Progrès. Ces laveries savent se démarquer en permettant de laver de gros volumes – jusqu’à 18 kg – parfait pour les couettes et duvets. Un système d’alerte par SMS prévient l’utilisateur dès que le cycle est terminé.

Une implantation bien pensée et des chiffres qui parlent

Placer ces machines dans des parkings bien situés attire environ 30 clients par jour (comme à Massieux, dans l’Ain). Avec plus de soixante nouvelles installations chaque mois, ce modèle ne cesse de gagner en popularité. En plus, les machines consomment deux fois moins d’eau que celles destinées à un usage domestique, ce qui réduit leur consommation énergétique.

Le leader sur le marché français, Wash.me, a d’ailleurs doublé son parc en seulement cinq ans. Emma Crozet, cheffe de produit chez Wash.me à Grenoble, explique à la rédaction de TF1 : « On est sur un business qui marche très bien ; la demande ne faiblit pas des consommateurs. »

Des tarifs attractifs face aux pressings classiques

Côté prix, ces laveries se présentent comme une alternative économique aux pressings traditionnels. Par exemple, le lavage de deux couettes revient à 12 €, et le coût total peut monter à 23 € une fois le séchage inclus. Pour mettre les choses en perspective, nettoyer une couette dans un pressing coûte en moyenne 25 €.

Les tarifs varient en fonction du poids du linge, allant de 5 € à 12 €, lessive comprise. Même si certains utilisateurs trouvent ces prix un peu élevés, ils apprécient la rapidité et la commodité du service.