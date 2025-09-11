L’appareil électroménager que nous possédons tous et qui consomme autant d’électricité que 65 réfrigérateurs — et vos appareils en veille ne sont pas loin derrière

Dans la transition énergétique mondiale, la performance de nos appareils électroménagers occupe une place importante. Parmi eux, le sèche-linge se démarque par sa consommation d’électricité souvent ignorée. Cet appareil du quotidien peut peser lourd sur la facture énergétique et sur les émissions de carbone. Comprendre son fonctionnement et ses effets nous aide à réduire notre usage d’énergie.

Une conso d’électricité dont on n’imagine pas la taille

On voit souvent le sèche-linge comme un appareil banal, alors qu’en réalité, il brasse une quantité d’électricité assez surprenante. Par exemple, un sèche-linge peut utiliser autant d’énergie que 65 réfrigérateurs qui tournent en même temps. Pour se faire une idée, les réfrigérateurs consomment généralement entre 100 et 800 kilowattheures (kWh) par an, alors qu’un sèche-linge classique dépasse facilement les 1 000 kWh annuels.

Cette forte consommation se ressent clairement sur la facture des foyers. Selon le modèle et la fréquence d’utilisation, un sèche-linge peut représenter jusqu’à 6% de la consommation totale d’électricité. Et là où le séchage à l’air libre est rarement possible, ce pourcentage se remarque encore plus.

Des répercussions sur le réseau électrique et sur l’environnement

Au-delà de sa consommation individuelle, le sèche-linge peut aussi embêter le réseau électrique. Quand il démarre, il provoque des pics de demande qu’on appelle les « falaises de charge ». Ces pics obligent les fournisseurs à augmenter rapidement l’approvisionnement en électricité, souvent en utilisant des méthodes de production moins efficaces et plus polluantes. Le résultat ? Un prix de l’électricité qui grimpe et des émissions de carbone qui se multiplient.

De plus, même à l’arrêt, certains appareils continuent de puiser de l’électricité en mode veille. Par exemple, un système téléphonique consomme en permanence 24,5 watts, tandis que certains décodeurs peuvent atteindre 23 watts en veille. Ces « charges vampires » font ajouter à la consommation annuelle l’équivalent d’un petit réfrigérateur supplémentaire.

Le coût et des pistes pour y remédier

Pour une famille américaine qui utilise un sèche-linge standard quatre à cinq fois par semaine, cela peut représenter une dépense annuelle de plus de 150 $ rien que pour le séchage des vêtements. Dans les régions où les combustibles fossiles dominent la production d’énergie, chaque cycle de séchage se traduit par des émissions de CO₂.

Face à cette situation, plusieurs solutions sont envisageables pour réduire la consommation d’électricité. Le séchage à l’air libre reste une option efficace quand le climat et l’espace le permettent. Pour ceux qui veulent une alternative technologique, investir dans un sèche-linge à pompe à chaleur peut diminuer la conso d’énergie jusqu’à 60% par rapport aux modèles traditionnels.

Adopter quelques habitudes simples peut également faire la différence. Par exemple, enchaîner plusieurs charges d’affilée permet d’utiliser la chaleur résiduelle du cycle précédent et ainsi d’optimiser l’efficacité du suivant.