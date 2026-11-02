Wegovy : la bataille à 100 milliards entre Novo Nordisk et Eli Lilly

Le marché des traitements antiobésité devrait dépasser les 100 milliards de dollars d’ici 2030. Avec le lancement du Wegovy en comprimé ce lundi 2 novembre 2026, Novo Nordisk accélère la conquête de ce marché stratégique, tandis qu’Eli Lilly prépare son offensive avec Foundayo.

Une industrie en pleine explosion : de 5 milliards à 100 milliards en cinq ans

L’arrivée du Wegovy sous forme orale marque un tournant majeur. Novo Nordisk, déjà leader avec sa version injectable lancée en octobre 2024, diversifie son offre pour capter de nouveaux segments. Le laboratoire danois a engrangé plus de 480 millions de dollars de ventes pour sa forme orale au deuxième trimestre 2026, selon Le Monde. La France compte déjà 100 000 patients traités par Wegovy, toutes formes confondues.

Les analogues du GLP-1, hormones intestinales qui régulent l’appétit, ont révolutionné la prise en charge de l’obésité. Goldman Sachs estime que ce marché atteindra 100 milliards de dollars en 2030, contre environ 5 milliards en 2021. Une multiplication par vingt en moins d’une décennie.

Au-delà de l’obésité : diabète, prévention cardiovasculaire et perspectives

Les GLP-1 ne se limitent plus à l’obésité. Initialement développés pour le diabète de type 2, ces traitements ont démontré des bénéfices cardiovasculaires significatifs. Novo Nordisk et Eli Lilly multiplient les essais cliniques pour élargir les indications : prévention des maladies rénales, réduction du risque d’infarctus, traitement de l’apnée du sommeil.

En France, l’obésité représente un coût socio-économique de 18 milliards d’euros annuels, selon le cabinet Asterès. La généralisation des traitements pourrait réduire cette charge, mais pose la question du financement public. L’Assurance maladie rembourse le Wegovy injectable depuis juin 2026 pour les cas d’obésité sévère, mais exclut le comprimé de la prise en charge au lancement.

La stratégie de Novo Nordisk : deux produits, deux canaux de distribution

Novo Nordisk a obtenu le remboursement du Wegovy injectable en juin 2026 pour les patients souffrant d’obésité sévère avec comorbidités. Une victoire stratégique qui sécurise un socle de patients pris en charge par la solidarité nationale. Le laboratoire vient également de lancer une version hautement dosée à 7,2 mg par semaine, contre 2,4 mg précédemment, pour améliorer l’efficacité. Comme l’explique Etienne Tichit, directeur général de Novo Nordisk France, dans Capital : « On a souhaité que ce traitement soit disponible rapidement, donc il ne sera pas remboursé au démarrage. »

Le comprimé payant : la monétisation de la classe moyenne et aisée

Le comprimé de Wegovy, commercialisé entre 169 et 235 euros par mois selon le dosage, vise une clientèle différente. Sans remboursement, il s’adresse aux patients en surpoids sans pathologie sévère, prêts à payer de leur poche. Un segment lucratif que Novo Nordisk entend exploiter pleinement.

Le sémaglutide oral nécessite des doses plus élevées que l’injectable : 25 mg par jour en comprimé contre 2,4 mg par semaine en injection. Les essais cliniques montrent une perte de poids moyenne de 13,6% après 64 semaines, et jusqu’à 17% avec la dose maximale après 15 mois. Des résultats comparables à la version injectable, mais avec des contraintes de prise : à jeun, après huit heures de jeûne, avec une attente minimale de 30 minutes avant de manger ou boire.

Eli Lilly contre-attaque

Eli Lilly, principal concurrent de Novo Nordisk, ne reste pas inactif. Le groupe américain commercialise son traitement oral Foundayo aux États-Unis depuis avril 2026 et au Royaume-Uni depuis août. L’Agence européenne des médicaments a rendu un avis favorable en octobre 2026, ouvrant la voie à une commercialisation imminente en Europe.

Foundayo repose sur le tirzépatide, une molécule qui active deux récepteurs hormonaux (GLP-1 et GIP) contre un seul pour le sémaglutide de Novo Nordisk. Eli Lilly revendique une efficacité supérieure dans certains essais cliniques, avec des pertes de poids dépassant 20% chez certains patients. Le groupe domine déjà le segment des injectables aux États-Unis avec Mounjaro et Zepbound.