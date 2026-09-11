Wero s’étend à 20 enseignes françaises en septembre 2026

Vous avez entendu parler de Wero mais vous ne savez pas comment l’utiliser ni où en profiter ? Cet été 2026 marque une étape importante pour le paiement mobile européen, qui s’étend désormais au-delà des simples virements entre amis. Avec 56 millions d’utilisateurs en France, Belgique et Allemagne, le service, lancé par l’European Payments Initiative (EPI), s’ouvre à l’e-commerce et prépare son lancement en magasin. Voici ce qu’un consommateur français doit savoir pour commencer à l’utiliser dès maintenant.

Qu’est-ce que Wero ? La réponse simple

Wero est un portefeuille de paiement mobile européen accessible directement via votre application bancaire. Contrairement à Apple Pay ou Google Pay, il ne requiert pas de carte bancaire virtuelle. Les paiements sont effectués de compte à compte, sans passer par les réseaux Visa ou Mastercard. Lancé par un consortium de banques européennes, Wero propose une alternative souveraine aux géants américains du paiement.

Pas de numéro de carte : paiement de compte à compte

Le fonctionnement de Wero diffère des méthodes traditionnelles. Lorsque vous utilisez ce service, l’argent est transféré directement de votre compte bancaire à celui du commerçant, sans intermédiaire tel que Visa. Cette architecture permet de réduire les frais de transaction de 20 à 60% selon BNP Paribas. Pour vous, consommateur, cela renforce la sécurité : vos informations de carte ne circulent plus sur internet.

Comment ça marche en 10 secondes

Le processus est simple et rapide. Sur un site e-commerce compatible, choisissez Wero comme moyen de paiement. Un QR code apparaît, que vous scannez avec l’application de votre banque. Vous validez ensuite avec une reconnaissance biométrique ou un code PIN, et le paiement est terminé. « En moins de dix secondes, le paiement est effectué », confirme Laetitia Dorla, directrice du Business de Wero, lors d’une interview à RMC Conso. Aucun compte séparé ni mot de passe supplémentaire n’est requis.

Où utiliser Wero en septembre 2026 ?

En e-commerce : Lidl, Decathlon, Air France, Ikea et 15 autres enseignes

Depuis début septembre, environ vingt enseignes acceptent Wero pour les achats en ligne. Parmi elles : Lidl, pionnier dans le secteur alimentaire, Decathlon, Ikea, Air France, E.Leclerc, Kiabi, ainsi que Feu Vert, Veepee et Vertbaudet. Orange a ouvert la voie le 2 septembre en permettant le règlement des forfaits mobiles via Wero. L’École de ski français et le Téléthon complètent cette première vague.

Les plafonds de paiement varient selon les secteurs. Chez Air France, il est possible de régler jusqu’à 1 000 euros par transaction. Chez BNP Paribas, le plafond commence à 2 500 euros et peut atteindre 5 000 euros après quelques semaines d’utilisation. Ces limites dépendent de votre profil bancaire.

Calendrier de déploiement jusqu’à fin 2026

Le déploiement s’accélère. Après des tests initiaux en avril 2026 avec le Groupe BPCE, le service s’étend progressivement. Fnac Darty intégrera le dispositif début 2027. L’EPI ambitionne de couvrir les secteurs du retail, du transport, des loisirs et de la grande distribution d’ici la fin de l’année. Chaque enseigne déploie Wero d’abord en Allemagne, puis en France et Belgique, selon une approche progressive.

En magasin : c’est pour 2027

Le paiement en magasin devra patienter. Contrairement aux annonces initiales, Le lancement en magasin via QR code ou NFC sans contact est reporté au second semestre 2027. L’EPI privilégie l’adoption en ligne avant d’attaquer les caisses physiques. « On va se battre contre Apple Pay en 2027 », déclare Fabrice Le Gall, responsable France de l’EPI, cité par RMC Conso.

Wero vs Apple Pay : quelles différences pour vous ?

Sécurité, confidentialité et données personnelles

Wero promet la souveraineté des données. « L’enjeu pour les banques européennes avec Wero, c’est de lancer un moyen de paiement européen, maîtrisé par les banques européennes, garantissant la sécurité, avec des données qui restent en Europe », explique Pierre Fersztand, directeur mondial des paiements chez BNP Paribas, dans la même interview. Vos transactions ne passent pas par les serveurs américains d’Apple ou Google, ce qui est un argument fort pour ceux soucieux de confidentialité.

Facilité d’usage et compatibilité bancaire

Apple Pay fonctionne avec n’importe quelle carte bancaire, tandis que Wero nécessite que votre banque ait intégré le service. Heureusement, toutes les grandes banques françaises offrent désormais Wero, sauf BoursoBank et Société Générale, qui rejoindront le dispositif en novembre 2026. Pas besoin de télécharger une application tierce : tout se passe via votre app bancaire habituelle. L’inconvénient réside dans le besoin de scanner un QR code pour les achats en ligne, alors qu’Apple Pay utilise la reconnaissance faciale. En magasin, dès 2027, les deux systèmes évolueront vers le sans contact NFC.

Comment commencer avec Wero dès maintenant

Quelles banques proposent Wero ?

Votre banque est probablement l’un des 16 établissements partenaires en France : BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, BPCE (Banque Populaire, Caisse d’Épargne), La Banque Postale, Crédit du Nord, LCL, CIC, et leurs filiales. Les néobanques comme Boursorama et les banques en ligne sont en retard. Société Générale, absente jusqu’à présent, intégrera Wero en novembre. Vérifiez dans les paramètres de votre application mobile : si l’option Wero apparaît, vous êtes prêt.

Les pièges à connaître : plafonds et limitations

Attention aux plafonds. Chaque banque définit ses propres limites, souvent autour de 2 500 à 5 000 euros par transaction. Pour les gros achats, comme un billet d’avion ou un équipement sportif chez Decathlon, vérifiez d’abord votre plafond. Autre point : Wero n’est pas encore utilisable à l’international hors Europe. Si vous voyagez aux États-Unis ou en Asie, votre carte reste nécessaire. Enfin, prenez garde aux arnaques par phishing qui imitent les notifications Wero pour voler vos identifiants bancaires.

Vers une Europe des paiements sans frontières

D’ici fin 2027, Wero s’interconnectera avec Bizum (Espagne), Bancomat (Italie), MB Way (Portugal) et Vipps MobilePay (pays nordiques) grâce à l’alliance EuroPA. Cette convergence pourrait atteindre 130 millions d’utilisateurs dans 13 pays. L’objectif de créer un écosystème permettant à un Français de payer un hôtel à Lisbonne ou un restaurant à Rome sans passer par Visa. Pour l’instant, Wero est limité aux frontières françaises, belges et allemandes. Le véritable test pour les consommateurs se déroulera en 2027, avec l’arrivée du service en magasin. D’ici là, l’adoption en ligne déterminera si les Européens sont prêts à changer leurs habitudes de paiement.