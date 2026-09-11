Personne ne vous le dira mais il faut absolument vider votre compte courant avant le cette date

Un jour de retard, 14 jours d’intérêts envolés. La règle des quinzaines du Livret A piège encore beaucoup d’épargnants. Voici la date exacte à ne pas rater fin septembre 2026 pour ne rien perdre.

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Léo Charcosset
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Personne ne vous le dira mais il faut absolument vider votre compte courant avant le cette date
Personne ne vous le dira mais il faut absolument vider votre compte courant avant le cette date © journaldeleconomie.fr
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Déposer son épargne au plus tard fin septembre 2026, plutôt que d’attendre le début du mois d’octobre, permet d’éviter de perdre plusieurs jours de rémunération sur un Livret A ou un LDDS. Cette différence tient à un mécanisme de calcul des intérêts propre aux livrets réglementés, connu sous le nom de règle des quinzaines.

Un dépôt le 1er octobre coûte 14 jours d’intérêts

Les intérêts du Livret A ne se calculent pas en continu. Ils sont recalculés deux fois par mois, selon des dates fixes. Une somme déposée ne commence à produire des intérêts qu’à partir du premier jour de la quinzaine suivant le versement, soit le 16 du mois en cours, soit le 1er du mois suivant, explique Presse Citron.

À l’inverse, un retrait cesse de rapporter dès le premier jour de la quinzaine au cours de laquelle il est effectué.

Concrètement, un dépôt réalisé le 1er octobre 2026 ne commencera à être rémunéré qu’à partir du 16 octobre, entraînant une perte de 14 jours d’intérêts. Pour capter un mois plein de rémunération, mieux vaut donc verser son argent avant le 1er du mois. D’où l’intérêt de placer ses économies fin septembre plutôt que de patienter quelques jours de plus.

Le Livret A reste flexible malgré cette contrainte de calcul : les retraits et les dépôts sont possibles à tout instant, sans frais, avec un transfert vers le compte courant réalisable en quelques clics en cas de dépense urgente.

Des taux à 1,7 %, un plafond à 22 950 euros

Depuis le 1er août 2026, le Livret A rapporte 1,7 % net par an, un taux garanti par l’État et donc sans risque. Son plafond de dépôt est fixé à 22 950 euros. Le LDDS, le Livret de développement durable et solidaire, offre exactement le même taux, avec un plafond plus bas de 12 000 euros.

Avec le retour de l’inflation, une remontée de ces taux au-delà de 2 % est jugée hautement probable dans les prochains mois. Ce mouvement ne change rien à la logique des quinzaines : quel que soit le taux appliqué, chaque jour perdu avant le 16 du mois reste un jour perdu.

Le compte courant, lui, ne rapporte jamais d’intérêt. Directement relié à la carte bancaire, il sert à régler les dépenses quotidiennes mais ne constitue pas un placement judicieux. La règle généralement recommandée consiste à n’y laisser que l’équivalent d’un mois de salaire, de quoi faire face aux imprévus sans risquer un découvert. Le reste de l’épargne gagne à être transféré vers un livret rémunéré plutôt que de dormir sans produire le moindre intérêt.

Entre un Livret A qui recalcule ses intérêts tous les 16 du mois et un compte courant qui n’en verse jamais, la marge de manœuvre tient parfois à quelques jours de calendrier.

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