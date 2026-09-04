Pass’Sport 2026-2027 : guide pour bénéficier de l’aide de 50€

Le Pass’Sport 2026-2027 offre 50 euros pour encourager les enfants de 6 à 17 ans de familles modestes à pratiquer un sport. Une étude de l’Éducation nationale a révélé qu’en février dernier, 50% des élèves de sixième ne pouvaient courir plus de cinq minutes. Marina Ferrari, ministre des Sports, explique que ce manque d’activité physique a des conséquences importantes sur la santé. Alors, qui peut en bénéficier et comment procéder ?

Critères d’éligibilité pour le Pass’Sport 2026-2027

Le dispositif espère toucher 4 millions de bénéficiaires. L’éligibilité repose sur le quotient familial CAF ou MSA. Depuis le décret du 28 août 2026, seuls les foyers avec un quotient familial de 699 euros maximum peuvent demander l’aide. Auparavant, l’allocation de rentrée scolaire (ARS) était utilisée comme critère.

Comprendre le quotient familial CAF/MSA

Le quotient familial est calculé en divisant les ressources mensuelles par le nombre de parts fiscales du foyer. Pour vérifier votre éligibilité, consultez votre espace personnel CAF ou MSA. Si votre quotient atteint 700 euros, vous ne pourrez pas bénéficier du Pass’Sport, même si vous aviez droit à l’ARS. Johan Guillou, président du Comité Régional Olympique et Sportif de La Réunion, souligne que certaines familles précédemment éligibles se trouvent désormais exclues.

Enfants éligibles : de 6 à 17 ans avec exceptions

Les enfants de 6 à 13 ans réintègrent le dispositif après leur exclusion en 2025. Tous les jeunes de 6 à 17 ans révolus au 30 septembre 2026 sont éligibles, selon le quotient familial. Les jeunes handicapés peuvent bénéficier de l’aide jusqu’à 19 ans avec l’AEEH et jusqu’à 30 ans avec l’AAH. Les étudiants boursiers peuvent en profiter jusqu’à 28 ans.

Un quotient familial de 699 euros donne droit à 50 euros par enfant, mais à 700 euros, l’aide disparaît. Bien que 3 millions de familles aient reçu l’ARS fin août 2026, toutes ne remplissent pas le critère du quotient familial. Dans certaines régions, comme les territoires ultramarins, ce seuil unique est pénalisant. Le CNOSF se réjouit du retour des 6-13 ans mais regrette que les moyens alloués restent inférieurs à ceux d’avant 2025.

Démarches et calendrier pour accéder à l’aide

La campagne Pass’Sport 2026-2027 s’étend du 1er septembre au 31 décembre 2026. Si vous êtes éligible, aucune démarche administrative n’est nécessaire. Le processus est automatisé, mais quelques étapes sont à respecter pour garantir l’accès à l’aide.

Mi-septembre, les familles reçoivent par email un code d’activation unique. Vérifiez régulièrement votre boîte de réception, y compris les courriers indésirables. Si vous ne recevez rien d’ici la fin septembre, contactez votre organisme. Chaque enfant a son propre code, utilisable une seule fois.

Le Pass’Sport permet une réduction directe du montant de l’adhésion. Présentez votre code lors de l’inscription dans le club. Le club déduit 50 euros et se fait rembourser par l’État. Attention : si l’adhésion coûte moins de 50 euros, la différence n’est pas remboursée. Choisissez une structure dont la cotisation dépasse ce montant pour maximiser l’aide.

Vérifier l’acceptation du Pass’Sport par les structures participantes

Tous les clubs ne participent pas au dispositif. Avant l’inscription, assurez-vous que le club accepte le Pass’Sport. Les associations affiliées aux fédérations agréées par le ministère des Sports acceptent généralement l’aide. Consultez la liste des structures participantes sur le site officiel du ministère. Assurez-vous également que le club propose des créneaux adaptés à l’âge de votre enfant.

Une aide supplémentaire pour l’équipement sportif est prévue pour le premier trimestre 2027, mais ses détails restent flous, suscitant des questions et des frustrations.

Aucun montant précis n’a été communiqué pour cette aide. Le décret du 28 août 2026 mentionne son existence sans en préciser les modalités. Concernera-t-elle tous les bénéficiaires du Pass’Sport ? Les familles devront-elles fournir des justificatifs d’achat ? Plusieurs acteurs du mouvement sportif déplorent ce manque de transparence qui complique la planification des ménages modestes.

La Cnaf versera l’aide entre janvier et mars 2027, s’appuyant sur les données d’éligibilité déjà collectées. Aucune nouvelle démarche ne sera nécessaire, et le versement sera automatique sur le compte bancaire lié à votre dossier CAF. Restez attentif aux communications officielles début 2027 pour connaître les détails exacts. Dans un contexte budgétaire tendu, l’État cherche à cibler ses aides tout en soutenant les familles.

Calculer le quotient familial pour vérifier votre éligibilité

Pour déterminer si vous êtes éligible avec un quotient familial maximum de 699 euros, la CAF divise vos ressources mensuelles par le nombre de parts fiscales. Par exemple, un couple avec deux enfants et 2 800 euros de revenus mensuels obtient un quotient de 933 euros, donc hors plafond. Avec 2 000 euros mensuels, le quotient descend à 667 euros, ouvrant droit au Pass’Sport. Connectez-vous à votre espace CAF pour obtenir votre quotient officiel, calculé automatiquement selon vos déclarations trimestrielles.