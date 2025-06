80 euros un jeu : Xbox vient de franchir une ligne que les joueurs redoutaient

L’éditeur américain officialise une hausse tarifaire sur ses titres Xbox, une première depuis le début de la génération Series X|S. Un alignement stratégique avec ses principaux concurrents, Sony et Nintendo.

Xbox adopte une nouvelle norme tarifaire pour ses jeux

Microsoft proposera son prochain jeu majeur, The Outer Worlds 2, au tarif de 79,99 euros en France. Cette hausse positionne désormais Xbox au même niveau que Sony et Nintendo, qui ont instauré ce seuil dès la sortie de leurs consoles PlayStation 5 et Switch nouvelle génération.

Il s’agit du premier titre Xbox à atteindre ce niveau de prix pour l’édition standard. L’édition premium est quant à elle fixée à 100 dollars. Le jeu sera distribué sur Xbox Series X|S, PC, PlayStation 5 et intégré au Game Pass dès sa sortie.

Depuis 2020, les jeux PlayStation Studios sont régulièrement commercialisés à 80 euros grand minimum. Nintendo, de son côté, a commencé à appliquer ce tarif sur certains titres pour la Switch 2. En suivant cette tendance, Xbox met fin à une politique tarifaire historiquement plus modérée.

L’abonnement Game Pass, outil d’amortissement

En parallèle, Microsoft continue de promouvoir son offre Game Pass Ultimate à 16,99 centimes par mois. Ce service donne accès à The Outer Worlds 2 dès le jour de sa sortie. En cinq mois, le coût total de l’abonnement s’élève à 84,95 euros, soit un peu plus que le prix d’un jeu acheté à l’unité.

Cette formule permet d’accéder à une centaine de titres, dont les futures sorties Halo: Combat Evolved (remake) et Gears of War: E-Day. Elle offre une alternative à l’achat à plein tarif, tout en renforçant l’écosystème de Microsoft.

Brandon Adler, directeur du jeu, a rappelé dans une interview accordée à GamesRadar : « Ce n’est pas nous qui fixons les prix. »

Microsoft n’a pas encore communiqué sur une éventuelle généralisation de cette hausse à ses futures sorties.