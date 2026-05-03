YouTube rend gratuite l’une de ses fonctions payantes les plus demandées : des millions d’abonnés Premium se demandent à quoi bon payer

YouTube a annoncé que la fonction « Image dans l’image » (PiP) devient accessible à tous les utilisateurs gratuits, même sans abonnement YouTube Premium, sur Android et iOS. C’est une vraie avancée pour ceux qui voulaient pouvoir continuer à regarder des vidéos tout en utilisant d’autres applis. La plateforme élargit ainsi l’accès à cette option populaire pour un public mondial.

Ce qui change et où c’est dispo

Le mode PiP permet de garder une vidéo dans un petit cadre flottant pendant qu’on navigue dans d’autres applications, explique Les Numériques. Après une phase de disponibilité limitée aux utilisateurs américains, YouTube étend maintenant la fonction aux vidéos classiques partout dans le monde.

Il y a toutefois des exclusions : les shorts YouTube et les contenus musicaux ne sont pas concernés par cette gratuité. Pour écouter de la musique en arrière-plan, il faut toujours un abonnement YouTube Premium. Les abonnés Premium Lite ont, pour les vidéos longues, les mêmes avantages que les utilisateurs gratuits, sauf pour les contenus musicaux.

Comment l’activer et comment ça marche

Sur Android, pensez à vérifier que l’option PiP est bien activée dans les paramètres de l’application. Sur iOS, l’appareil doit être sous iOS 15.0 ou une version ultérieure pour en profiter.

Le mode s’active en effectuant un balayage vers le haut ou en appuyant sur le bouton d’accueil du smartphone : la vidéo se réduit alors en un lecteur flottant qu’on peut déplacer librement à l’écran.

Si la fonction ne se lance pas, commencez par mettre à jour l’application YouTube. Attention : le déploiement se fait progressivement « au cours des prochains mois » à l’échelle mondiale, donc il se peut qu’il faille patienter un peu avant de la voir apparaître sur votre appareil.