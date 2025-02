32 milliards d’euros de déficit en 2045 : les retraites dans le rouge

Alors que le système de retraites fait l’objet de nouvelles discussions, un rapport de la Cour des comptes met en lumière une situation préoccupante. L’évolution des comptes laisse entrevoir un déséquilibre financier qui pourrait peser sur les générations futures.

Les finances des caisses de retraite en dégradation

La question des retraites revient sur le devant de la scène. Un rapport de la Cour des comptes alerte sur l’état des finances des caisses de retraite. Selon ce diagnostic, le système par répartition pourrait accuser un déficit de 14 à 15 milliards d’euros en 2035, et jusqu’à 32 milliards d’euros en 2045. Une situation qui inquiète les partenaires sociaux, alors que des discussions doivent s’ouvrir le 27 février sur l’éventuelle évolution de la loi adoptée en 2023.

Ce rapport a été commandé par le Premier ministre, François Bayrou, afin de disposer d’une base chiffrée et « incontestable » pour alimenter les débats. Toutefois, la Cour des comptes met en lumière une réalité contrastée : si le système a connu des excédents en 2023, notamment grâce aux réformes de la dernière décennie, la tendance s’inverse et les prévisions sont alarmantes pour les décennies à venir.

Les pistes envisagées pour maintenir l’équilibre

La Cour des comptes préconise plusieurs « leviers » pour limiter la dégradation des comptes. Parmi eux, le maintien de l’âge légal de départ à 64 ans, fixé par la réforme de 2023. Si cet âge était abaissé à 63 ans, le coût pour les caisses de retraite serait estimé à 5,8 milliards d’euros en 2035.

Autre piste, l’augmentation des cotisations, qui pourrait rapporter entre 4,8 et 7,6 milliards d’euros par an selon le taux appliqué. Cette mesure est toutefois controversée, car elle pourrait freiner l’activité économique et peser sur la compétitivité des entreprises. Un second rapport de la Cour des comptes, attendu en avril, explorera ces impacts.

Par ailleurs, certaines caisses, comme l’Agirc-Arrco, affichent des excédents, ce qui pourrait offrir des marges de manœuvre. Le gouvernement espère que ces discussions permettront de « lever les blocages » et de garantir la lisibilité du système. Reste à savoir si les partenaires sociaux parviendront à un consensus sur les ajustements nécessaires, alors que les désaccords persistent sur l’âge de départ et le financement des pensions.