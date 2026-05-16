Cette liste révèle les 3428 milliardaires de 2026 : Elon Musk est encore à la tête du classement

Encore une année, encore des records pour la catégorie des milliardaires. En 2026, la richesse mondiale atteint des niveaux inédits. Au total, 3 428 entrepreneurs, investisseurs et héritiers figurent sur cette liste, soit 400 noms de plus qu’en 2025. La valeur nette globale atteint 18,49 trillions d’euros, une hausse de 3,68 trillions d’euros par rapport à l’année précédente, autant dire une belle progression pour ceux qui détiennent ces fortunes.

Plusieurs facteurs expliquent cette montée : l’explosion de l’intelligence artificielle, des marchés financiers très agités et des politiques fiscales plutôt favorables ont tous contribué à cette hausse.

Au sommet : les poids lourds de la tech

La tête du classement de Forbes est occupée par des figures emblématiques de la technologie. Elon Musk reste en première place avec une fortune record de 771,88 milliards d’euros. Cofondateur de sept entreprises, dont Tesla et SpaceX, il continue de porter l’innovation. Juste derrière, Larry Page et Sergey Brin, les fondateurs de Google, occupent la deuxième et la troisième place avec respectivement 236,44 milliards d’euros et 218,04 milliards d’euros.

Viennent ensuite Jeff Bezos d’Amazon et Mark Zuckerberg de Facebook, ce qui illustre encore davantage la portée durable des géants technologiques.

La première présence hors États-Unis revient à Bernard Arnault & sa famille, fondateurs de LVMH, qui se classent à la septième place, montrant la force du secteur de la mode et de la distribution.

Capture d’écran : Forbes

Les États-Unis restent en tête

Les États-Unis dominent toujours avec 989 milliardaires, dont 15 des 20 premiers du classement mondial. Cela renforce non seulement leur empreinte économique mondiale, mais reflète aussi un environnement propice à l’innovation et à l’investissement.

La Chine, y compris Hong Kong, suit avec 610 milliardaires, confirmant sa place de deuxième économie mondiale. L’Inde arrive en troisième position avec 229 milliardaires.

Méthode et diversité des secteurs

La liste couvre une grande variété de secteurs. Outre la technologie, la mode (avec des marques comme Zara et Chanel), la finance et les investissements tiennent une place importante.

Sur la méthode : le classement Forbes est un instantané basé sur les cours des actions et les taux de change du 1er mars 2026. Il exclut volontairement certaines familles entières, mais peut inclure la richesse partagée entre conjoints et enfants lorsque c’est pertinent.

Une particularité de cette édition : Forbes prend en compte des structures de propriété russes datant de février 2022, donc avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, afin d’évaluer les fortunes touchées par des montages opaques ou par des sanctions.