3,35 € le trajet : vous pourrez bientôt payer par carte bancaire dans le métro parisien, mais les usagers du Navigo dénoncent un surcoût « injuste »

Île-de-France Mobilités (IDFM) met en place l’« open payment » dans le métro parisien. Lancée sous la présidence de Valérie Pécresse, cette solution s’adresse aux touristes et aux usagers occasionnels, sans remplacer le système Navigo. Les tickets en carton laissent peu à peu place à des supports dématérialisés comme les Pass Navigo Liberté+, et désormais au paiement par carte bancaire, déjà répandu dans de nombreux réseaux européens.

Le passage au paiement sans contact se fait en douceur

Avec l’« open payment », le voyageur valide et paie son trajet en présentant sa carte bancaire aux portiques. Le dispositif est en service dans les bus depuis novembre 2025 et s’étend maintenant au réseau ferré.

Le déploiement commence par la ligne 1, la plus empruntée par les touristes, qui sera entièrement équipée d’ici juillet 2027. Les lignes 4, 14, 15 et 18 suivront avant la fin 2027, puis les lignes 7 et 12 en 2028. La couverture de tout le réseau est visée pour 2030. Les premiers essais débuteront le 30 juin 2026 à la sortie de l’aéroport d’Orly, sur la ligne 14, et la validation par carte bancaire sera lancée sur le funiculaire de Montmartre le 8 juillet 2026.

Défis et chiffres côté finance

Le projet représente un investissement de 140 000 000 €. Pour « ne pas impacter les contribuables franciliens », selon Valérie Pécresse, IDFM doit dégager 45 000 000 € de recettes supplémentaires. Cette somme compensera le surcoût de 0,80 € ajouté au tarif du métro, fixé à 3,35 €, et les 14,80 € pour les accès aux aéroports. Les correspondances avec le RER demanderont un paiement séparé.

Plus simple pour les touristes

Le dispositif cible d’abord les 500 000 touristes qui empruntent chaque jour le réseau parisien. Beaucoup cherchent à simplifier l’achat de titres à l’unité :

48 % d’entre eux préfèrent les distributeurs automatiques,

tandis que 37 % passent encore par les guichets.

Les nouvelles bornes sont installées en priorité dans les zones touristiques et aux sorties d’aéroports. IDFM l’indique : « La validation par carte bancaire permettra aux usagers occasionnels, tels que les touristes, de voyager en règle sur le réseau Île-de-France Mobilités. »

Un standard à l’international

Comme dans d’autres grandes métropoles, le paiement par carte bancaire s’impose peu à peu, au même titre que les automates Cash Services, pour faciliter et sécuriser les déplacements urbains.

La dématérialisation se poursuit : en juillet 2026, les abonnements annuels et seniors passent au format numérique sur Android, puis sur iOS en septembre 2026.