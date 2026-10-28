34% des élèves de primaire victimes de violences sexuelles

L’enquête de la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), publiée le 27 octobre 2026, révèle qu’un tiers des élèves de CE2, CM1 et CM2 ont subi des violences sexuelles à l’école. Au-delà du drame humain, ces 34% représentent un coût économique considérable pour la société française : perte de capital humain, dépenses de santé mentale future et ressources judiciaires drastiquement sous-utilisées. L’étude du ministère de l’Éducation nationale, menée au printemps 2025 auprès de 11 200 élèves, quantifie pour la première fois l’ampleur d’un phénomène aux répercussions économiques durables.

Quantifier l’invisible : 34% des élèves touchés

Sur l’ensemble des niveaux CE2 à CM2, 34% des enfants déclarent avoir subi au moins une forme de violence sexuelle dans l’enceinte scolaire. La proportion atteint 42% chez les élèves de CE2, soit plus de quatre enfants sur dix dans cette classe charnière. Les formes identifiées incluent des tentatives de contact non consentis (22%) et du voyeurisme dans les toilettes (22%).

Ces traumatismes précoces altèrent durablement le développement cognitif et émotionnel. Les recherches internationales établissent que les victimes de violences sexuelles durant l’enfance affichent des taux d’absentéisme scolaire supérieurs de 30% à la moyenne, des résultats académiques inférieurs et un risque accru de décrochage.

Les dépenses publiques qui ne suivent pas

L’inefficience du système judiciaire amplifie le coût social. En 2024, sur plus de 20 000 personnes mises en cause pour violences sexuelles sur mineurs, environ 5 000 ont été poursuivies, soit un taux de 25%. Cette déperdition traduit une allocation inefficace des ressources publiques : les moyens investis dans les enquêtes préliminaires ne débouchent que dans un quart des cas sur des poursuites.

Le procureur d’Alès souligne les difficultés probatoires lorsque les faits reposent principalement sur des déclarations d’enfants. Les classements sans suite s’accumulent, comme dans l’affaire du directeur du périscolaire de Villebrumier (Tarn-et-Garonne), malgré des témoignages convergents. La relaxe récente d’un animateur périscolaire parisien, mis en cause par neuf enfants âgés de 3 à 5 ans, illustre ce phénomène.

Chaque enquête mobilise des ressources : auditions, expertises psychologiques, heures de magistrats. Le coût moyen d’une procédure pénale pour violences sexuelles sur mineur oscille entre 8 000 et 15 000 euros. Multiplié par les 15 000 affaires classées sans suite, le gaspillage atteint potentiellement 120 à 225 millions d’euros annuels. Parallèlement, l’absence de condamnation prive les victimes de reconnaissance juridique, aggravant les séquelles psychologiques et, par ricochet, les dépenses de santé publique futures.

Impacts à long terme

Les violences sexuelles subies durant l’enfance génèrent des troubles anxieux, dépressifs et post-traumatiques. L’Organisation mondiale de la santé estime que chaque victime non prise en charge engendre des coûts de santé mentale cumulés de 40 000 à 60 000 euros sur une vie. Appliqué aux 34% d’élèves concernés par l’enquête DEPP, soit environ 280 000 enfants par cohorte annuelle, le coût sanitaire potentiel dépasse 11 milliards d’euros par génération. Les troubles non traités affectent également l’insertion professionnelle. Les études longitudinales montrent une probabilité accrue de chômage de longue durée (+ 18%) et de recours aux minima sociaux (+ 22%) chez les adultes ayant subi des violences sexuelles enfants.

L’enquête révèle que seulement 37% des élèves victimes en parlent à quelqu’un. Cette majorité silencieuse (63%) constitue une bombe à retardement économique. Sans signalement, aucune prise en charge précoce n’intervient, alors que les protocoles thérapeutiques immédiats réduisent de 40% l’incidence des troubles chroniques. Le différentiel de coût entre intervention précoce (3 000 à 5 000 euros) et traitement tardif (40 000 à 60 000 euros) plaide pour un investissement massif dans les dispositifs de parole à l’école.