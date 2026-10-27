Parkside : 500 outils et ateliers gratuits chez Lidl jusqu’en décembre

Depuis le 22 octobre 2026, Lidl teste son premier magasin de bricolage en France, une boutique temporaire de 1 465 m² installée à Plan-de-Campagne, dans les Bouches-du-Rhône. Parkside, marque phare de l’enseigne allemande qui célèbre ses 30 ans, bénéficie ainsi d’un espace entier pour présenter plus de 500 références d’outillage. Une première en France pour cette enseigne habituée à vendre ses produits par arrivages ponctuels dans ses supermarchés classiques.

Informations pratiques : accès, horaires et durée

Le magasin Parkside occupe l’ancien hypermarché Géant Casino dans la galerie Barnéoud de Plan-de-Campagne, commune des Pennes-Mirabeau, située entre Marseille et Aix-en-Provence. Là où les clients faisaient leurs courses chez Géant, il n’y a désormais que des outils Parkside. L’accès se fait directement depuis la zone commerciale, l’une des plus fréquentées de la région.

La boutique ouvre ses portes du lundi au samedi de 8h30 à 20h, avec une ouverture également le dimanche matin. Ces amplitudes horaires permettent aux bricoleurs actifs de planifier leur visite en dehors des heures de bureau. Seule exception : les ateliers DIY nécessitent une inscription préalable en ligne, les places étant limitées. La fermeture définitive est prévue pour le 24 décembre 2026, juste avant Noël, soit environ six semaines d’exploitation totale. Contrairement aux magasins permanents de bricolage, ce point de vente disparaîtra avant les fêtes de fin d’année. Pascal Picazo, directeur régional Lidl Provence, le confirme à Ouest-France : « Notre cœur de métier, ça reste de faire des supermarchés. »

500 références d’outils : ce que vous trouverez en magasin

Le catalogue rassemble plus de 500 références Parkside réparties en plusieurs univers : outillage électroportatif (perceuses, ponceuses, visseuses), équipements de jardinage, vêtements de travail et accessoires. Les prix s’échelonnent de 28 à 55 euros selon 20 Minutes, positionnant Parkside sur le segment accessible du bricolage.

Chaque semaine, une sélection de produits bénéficie de remises spéciales, dans la limite des stocks disponibles. Les détenteurs de l’application Lidl Plus peuvent activer des coupons de réduction supplémentaires directement depuis leur smartphone. Comme pour Lidl Outlet, le modèle économique repose sur la rotation rapide des stocks et les promotions ciblées.

Services et animations gratuits

Le magasin propose des ateliers de bricolage gratuits chaque mercredi et samedi. Ces sessions permettent aux débutants comme aux bricoleurs confirmés de se familiariser avec l’utilisation des outils Parkside. « On veut faire passer le message : grâce aux outils Parkside, tout le monde peut se lancer, tout le monde peut bricoler », explique Pascal Picazo. L’inscription s’effectue en ligne via le site dédié, les places étant rapidement prises d’assaut. Cette approche pédagogique vise à démocratiser le DIY auprès d’un public plus large, au-delà des professionnels du bâtiment.

Pour accompagner les familles, une aire de jeux accueille les enfants pendant que les parents découvrent le catalogue. Et jusqu’au 8 novembre 2026, une voiture de course HWA EVO.R, issue du partenariat entre Parkside et l’équipe HWA Racing, trône au milieu des rayons.