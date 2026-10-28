Vos emails et photos exploités par Google : reprenez le contrôle

Le 16 octobre 2026, Google a discrètement modifié sa politique de confidentialité. Résultat : vos emails, photos et fichiers personnels peuvent désormais servir à affiner les publicités que vous voyez. Bonne nouvelle : vous pouvez reprendre le contrôle en quelques clics.

Qu’est-ce qui a changé exactement le 16 octobre 2026 ?

La nouvelle politique de confidentialité introduit une exception majeure. Google peut désormais exploiter le contenu de Gmail, Photos et Drive pour personnaliser la publicité, à condition que l’utilisateur active Personal Intelligence. Depuis 2017, l’entreprise promettait de ne jamais scanner ces contenus à des fins publicitaires. Selon Korben, le texte stipule désormais : « Nous ne vous montrons pas de publicités personnalisées basées sur votre contenu Drive, Gmail ou Photos, sauf si vous choisissez de rendre ces données accessibles à d’autres services Google proposant des annonces personnalisées. » La modification est passée inaperçue pendant une semaine. Android Authority a révélé le changement le 23 octobre 2026, alertant les utilisateurs sur les implications concrètes.

Comprendre Personal Intelligence en 3 minutes

Personal Intelligence est une fonction d’intelligence artificielle lancée en janvier 2026 pour les abonnés payants, puis ouverte à tous les Américains en mars 2026. Elle connecte Gemini et le moteur de recherche Google à vos données personnelles pour fournir des réponses contextualisées. Vous demandez « Quand part mon vol ? », l’IA analyse vos emails pour répondre. Pratique, mais intrusif.

En activant Personal Intelligence, vous autorisez Google à analyser vos contenus privés. Les résumés et déductions que l’IA tire de ces données alimentent ensuite le ciblage publicitaire. Concrètement, si vous échangez des emails sur un voyage à Tokyo, vous verrez davantage d’annonces pour des hôtels japonais ou des guides touristiques.

Quelles données sont concernées et lesquelles ne le sont pas

Les données exploitables incluent le contenu de Gmail (expéditeurs, sujets, corps des messages), Google Photos (images, métadonnées, lieux) et Google Drive (documents, feuilles de calcul). Google affirme exclure les sujets sensibles comme la santé, la religion ou l’orientation sexuelle du ciblage publicitaire. Les annonceurs n’accèdent pas directement à vos emails ou photos, mais reçoivent des profils publicitaires enrichis par l’analyse IA.

Attention : même après désactivation de Personal Intelligence, les données enregistrées dans l’historique de recherche peuvent persister. Les Numériques souligne que supprimer le contenu original ne garantit pas l’effacement des traces dans les systèmes publicitaires.

Vérifier si vous êtes affecté

Êtes-vous en France, en Europe ou ailleurs ? (le RGPD change tout)

Si vous résidez en France, en Belgique ou dans l’Union européenne, vous êtes protégé. Personal Intelligence n’est pas disponible dans l’UE, en Suisse ni au Royaume-Uni en raison du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Les autorités européennes, dont la CNIL française, bloquent ce type de traitement sans consentement explicite et granulaire.

En revanche, les utilisateurs américains, canadiens, australiens et d’autres pays hors UE subissent pleinement la nouvelle politique. Pour eux, la protection dépend exclusivement des paramètres qu’ils configurent manuellement.

Avez-vous activé Personal Intelligence sans le savoir ?

Personal Intelligence s’active parfois lors de la première utilisation de Gemini ou de la recherche Google enrichie par l’IA. Beaucoup d’utilisateurs cliquent sur « Accepter » sans lire les conditions. Pour vérifier votre statut, rendez-vous dans les paramètres de votre compte Google, section « Données et confidentialité », puis « Personnalisation de la recherche ». Si Gmail et Photos y apparaissent comme sources connectées, Personal Intelligence est actif.

Les 5 étapes pour vous protéger (tutoriel pas à pas)

Étape 1 : Désactiver Personal Intelligence

Accédez à myaccount.google.com. Cliquez sur « Données et confidentialité », puis « Paramètres de personnalisation de la recherche ». Désactivez les options permettant à Gmail, Photos et Drive d’alimenter les résultats de recherche. Vous perdrez les réponses contextualisées de Gemini, mais vos données resteront privées.

Étape 2 : Ajuster vos paramètres de confidentialité Gmail

Dans Gmail, ouvrez les paramètres (roue dentée en haut à droite), puis « Voir tous les paramètres ». Sous l’onglet « Général », vérifiez que l’option « Utiliser mes données pour améliorer les services » est désactivée. Attention : certaines versions masquent ce réglage dans « Confidentialité et conditions d’utilisation ».

Étape 3 : Contrôler vos données Google Photos

Ouvrez Google Photos, accédez aux paramètres, puis « Confidentialité ». Désactivez « Analyser mes photos pour améliorer les produits Google ». Vérifiez également que la reconnaissance faciale et la détection automatique d’objets ne sont pas partagées avec d’autres services. Lien utile : Google Messages prépare des mises à jour pour faciliter la vie des utilisateurs, montrant comment l’entreprise intègre progressivement l’IA dans tous ses produits.

Étape 4 : Nettoyer votre historique de recherche

Rendez-vous sur myactivity.google.com. Supprimez manuellement les activités liées à Personal Intelligence en filtrant par date (depuis janvier 2026). Activez la suppression automatique après 3 ou 18 mois pour limiter l’accumulation de données exploitables.

Étape 5 : Vérifier vos préférences publicitaires

Accédez à My Ad Center. Désactivez la personnalisation des annonces basée sur votre activité. Consultez les catégories d’intérêts détectées par Google : si vous y trouvez des sujets issus de vos emails ou photos (voyages, achats spécifiques), supprimez-les individuellement. Renforcez votre contrôle en désactivant le suivi inter-applications.