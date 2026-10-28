Brigitte Macron toucherait 33 333 € par mois : un ancien conseiller de l’Élysée révèle ce que perçoit vraiment la Première dame

Une rumeur circule sur les réseaux sociaux : Brigitte Macron percevrait un salaire mensuel de 33 333 euros pour son rôle de Première dame. L’affirmation est fausse. Aucune rémunération publique de ce montant, ni d’aucun autre, n’est versée à l’épouse du président de la République pour cette fonction.

La Charte de transparence qui encadre le rôle du conjoint du chef de l’État est pourtant limpide sur ce point : la Première dame « ne bénéficie d’aucune rémunération à ce titre ». Le texte précise également qu’elle ne dispose ni de frais de représentation, ni de budget propre. Les 33 333 euros mensuels évoqués par la rumeur n’existent tout simplement pas.

D’où vient alors ce chiffre

Brigitte Macron ne vit pas sans revenus pour autant. Ancienne professeure de français et de latin dans l’enseignement privé, elle touche depuis sa retraite en 2015, à 62 ans, une pension dont le montant exact n’a jamais été rendu public.

S’y ajoutent des revenus fonciers : propriétaire de la villa Monéjan, au Touquet, héritée de ses parents, elle a perçu 27 599 euros en 2021 grâce aux commerces loués au rez-de-chaussée. Un revenu de propriétaire, donc, sans rapport avec une quelconque fonction d’État.

Reste l’activité institutionnelle proprement dite, qui génère elle aussi des dépenses, mais financées par l’État et non versées à Brigitte Macron personnellement. Selon la Cour des comptes, elles ont atteint 316 980 euros en 2024, soit environ 26 415 euros par mois.

Cette somme couvre les salaires de deux collaborateurs chargés de son agenda, de ses relations avec la presse et de ses déplacements, ainsi que deux assistantes à temps partiel. C’est très probablement ce chiffre, arrondi et déformé, qui a nourri la rumeur des 33 333 euros.

D’autres dépenses lui sont parfois attribuées à tort, alors qu’elles relèvent du fonctionnement général de la présidence, selon des informations rapportées par le magazine Grazia. C’est le cas du forfait coiffure et maquillage, fixé à 5 200 euros par mois, qui concerne le couple présidentiel dans son ensemble et non Brigitte Macron seule.

Quant à ses tenues, elles ne sont pas achetées avec de l’argent public : elles sont généralement prêtées par de grandes maisons, notamment Chanel et Louis Vuitton.

La rumeur ressurgit alors que Brigitte Macron s’exprime publiquement sur ses années passées à l’Élysée. Elle a aussi été remise au centre de l’actualité par son apparition au concert de Céline Dion, à la Plenitude Arena, le 16 octobre 2026, où elle a été filmée en train de danser aux côtés d’Emmanuel Macron.

La séquence a été abondamment commentée en ligne, sans le moindre lien réel avec la question de ses revenus, mais elle a suffi à raviver d’anciennes rumeurs à son sujet.

Au final, le dossier financier de Brigitte Macron tient en lignes : une pension de retraite d’enseignante, des loyers tirés de la villa du Touquet, et une équipe de collaborateurs payés par l’État pour assurer son activité institutionnelle. Même les analyses les plus critiques de son rôle parlent de fonctionnement, jamais de rémunération.