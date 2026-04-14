Oubliez le réfrigérateur : ce geste au moment du rangement empêche vos pommes de terre de germer pendant des semaines

En France, le gaspillage alimentaire reste un vrai problème. Les pommes de terre sont souvent jetées à cause d’une mauvaise conservation. Selon une étude récente, seules 43 % des personnes stockent correctement leurs tubercules, ce qui entraîne une germination rapide et une perte de goût et de texture. Pourtant, avec quelques astuces simples présentées par le magazine Maison et Travaux, on peut garder ses pommes de terre fermes pendant des semaines.

Pourquoi elles germent si vite

Les pommes de terre sont des êtres vivants qui cherchent à repousser. Quand elles restent dans le filet plastique ou le sac d’origine, elles subissent des conditions peu favorables qui accélèrent leur dégradation. Ces contenants laissent passer la lumière, retiennent l’humidité et empêchent une bonne circulation d’air. Ce trio : lumière, température trop élevée, air humide ; favorise la germination et le verdissement des pommes de terre, ce qui conduit souvent au gaspillage.

Les conséquences sont réelles : les pousses amincissent la chair des tubercules, changent le goût et augmentent la quantité de solanine. Beaucoup de foyers finissent par jeter leurs pommes de terre ; pratique adoptée par 1 foyer sur 10, souvent par découragement.

Les bons gestes pour les conserver

Heureusement, un simple changement de contenant et d’endroit de stockage peut prolonger nettement la durée de vie de vos pommes de terre. Sortez-les tout de suite du filet plastique et mettez-les dans un sac en papier, un sac en toile, une cagette en bois ou un panier en osier : vous les protégez de la lumière tout en laissant l’air circuler.

Pour optimiser la conservation, posez du papier journal ou un torchon par-dessus, et glissez dans le sac un petit morceau de charbon de bois et quelques feuilles de laurier pour absorber l’humidité. Ne lavez pas les pommes de terre avant de les stocker : un simple brossage à sec suffit.

Où et comment les stocker pour les garder plus longtemps

Après les courses, suivez une procédure simple en trois étapes :

triez les pommes de terre abîmées, très germées ou largement vertes ;

transférez les autres dans le nouveau contenant en une ou deux couches ;

placez le tout dans un endroit frais, sec et sombre.

Les lieux recommandés sont la cave, le cellier ou un garage non chauffé, avec une température idéale entre 6 et 10 °C. Éloignez-les aussi des fruits producteurs d’éthylène : pommes, bananes, avocats et tomates, qui accélèrent la germination.

En appartement, si vous n’avez pas ces pièces, un placard bas contre un mur extérieur ou une entrée peu chauffée peut faire l’affaire. Le réfrigérateur ne doit être utilisé qu’en dépannage court : des températures inférieures à 4 °C transforment l’amidon en sucre et altèrent la cuisson.