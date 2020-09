Acquisition de Tiffany : LVMH pourrait ne pas y aller

En raison de ces éléments, et après avoir pris connaissance des analyses juridiques conduites par les équipes de LVMH, les administrateurs du groupe ont pris la décision de s'en tenir à la date limite du 24 novembre, et surtout que le groupe « ne serait donc pas en mesure de réaliser l’opération d’acquisition de la société Tiffany & Co ». Un coup dur pour cette opération de grande envergure qui devait diversifier un peu plus le catalogue de LVMH et mieux répondre à la demande de la clientèle américaine.



De son côté, le groupe Tiffany n'a pas tardé à réagir. Le joaillier est en train de mettre en œuvre une procédure de poursuite contre LVMH. L'entreprise cherche à obtenir une signature de la transaction selon les termes de l'accord conclu le 24 novembre. Cette saga financière est encore loin d'être terminée !