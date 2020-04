Airbus : des pertes nettes en raison du coronavirus

Le contraste est saisissant : alors qu'Airbus avait annoncé un bénéfice net de 40 millions d'euros au premier trimestre de l'an dernier, durant les trois premiers mois de 2020, l'avionneur européen affiche une perte nette de 481 millions. Le chiffre d'affaires s'établit à 10,6 milliards d'euros, en baisse de 15,2% d'une année sur l'autre. Cette chute des ventes reflète l'environnement difficile qui affecte l'aviation commerciale, a expliqué l'entreprise. Le nombre de livraisons a baissé de 40 unités, là aussi à cause du coronavirus. Guillaume Faury, le président du groupe, indique que le démarrage de l'année a été solide sur les plans commercial et industriel, mais « nous constatons rapidement l'impact de la pandémie de Covid-19 dans nos comptes ». Pour le dirigeant, c'est tout simplement « la plus grave crise jamais rencontrée par l'industrie aéronautique ».



Sur le trimestre, Airbus a livré 122 avions, tandis que 60 autres ont été produits… mais pas livrés. Le constructeur a enregistré des commandes nettes pour un total de 290 avions sur les trois premiers mois de l'année, un excellent chiffre en regard de la performance négative du premier trimestre 2019 (le solde des commandes avait été négatif : -58 avions). Guillaume Faury précise qu'il n'y a pas eu d'annulation liée à la pandémie entre janvier et fin mars. Le groupe n'a pas donné d'objectifs de résultats pour le reste de l'année, étant donné les incertitudes autour de la reprise de l'activité.