Samsung évite la grève générale en sortant un gros chèque

Samsung a évité de justesse une grève générale de 18 jours en concédant des primes astronomiques à ses salariés. Cet accord historique, qui prévoit une redistribution de 10,5% des profits de la division semi-conducteurs, illustre comment la mobilisation syndicale peut contraindre les géants technologiques à partager les bénéfices de l’IA.

Samsung évite la grève générale grâce à un accord financier historique

La menace de grève qui planait sur Samsung Electronics s’est dissipée dans la nuit du 20 mai 2026. Le géant sud-coréen des semi-conducteurs a conclu un accord de dernière minute avec son principal syndicat, écartant un mouvement social de dix-huit jours qui aurait pu paralyser la production mondiale de puces mémoire. Cette victoire syndicale illustre avec une netteté saisissante comment la mobilisation collective peut contraindre les multinationales à partager plus équitablement les dividendes de la révolution de l’intelligence artificielle.

L’accord provisoire, négocié sous la médiation du gouvernement sud-coréen, prévoit une augmentation salariale moyenne de 6,2 % pour 2026 et, surtout, une prime exceptionnelle en actions équivalant à 10,5 % des bénéfices opérationnels de la division semi-conducteurs. Combinée à un supplément de 1,5 % versé en espèces, cette enveloppe représente jusqu’à 12 % des profits opérationnels redistribués aux salariés — une concession que peu d’observateurs jugeaient probable il y a encore quelques semaines.

Une mobilisation syndicale face au boom de l’IA

Selon Le Revenu, la grève initialement prévue concernait près de 48 000 salariés, principalement au sein des divisions dédiées aux semi-conducteurs et à l’intelligence artificielle. Le syndicat dénonçait une répartition des profits qu’il jugeait profondément inéquitable au regard du boom mondial de l’IA.

Les organisations syndicales réclamaient en particulier la suppression du plafond limitant les primes à 50 % du salaire annuel, ainsi qu’une meilleure redistribution des bénéfices exceptionnels. Leur argument s’appuyait sur une comparaison avec les pratiques du concurrent SK Hynix, qui avait aboli ses plafonds de bonus dès 2025 et alloue désormais 10 % de ses profits annuels à un fonds dédié, permettant à ses salariés de percevoir des bonus trois fois supérieurs à ceux versés chez Samsung. Un écart difficilement justifiable aux yeux des représentants du personnel.

Les chiffres donnaient corps à cette colère. Samsung Electronics a enregistré un bénéfice opérationnel de 57,2 billions de wons au premier trimestre 2026, soit une hausse vertigineuse de 756 % par rapport à l’année précédente. La division semi-conducteurs y contribue à hauteur de 93,9 %, portée par la demande exponentielle en puces mémoire pour les centres de données d’intelligence artificielle. Face à une telle prospérité, l’immobilisme salarial devenait politiquement intenable pour la direction.

C’est précisément là que réside la force de la stratégie syndicale : en menaçant de perturber une chaîne de production dont dépend une fraction significative de l’économie mondiale, les représentants des travailleurs ont imposé un rapport de force que Samsung n’était plus en mesure d’ignorer. Selon TradingKey, la perspective d’un arrêt prolongé de la production aurait suffi à mettre sous pression l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement mondiale en semi-conducteurs.

Les fruits de la mobilisation : des primes astronomiques

La stratégie syndicale s’est révélée payante au-delà de toute espérance. D’après Le Figaro, les quelque 78 000 employés de la division semi-conducteurs devraient recevoir en moyenne 509 millions de wons, soit environ 338 000 dollars de prime cette année — une somme qui représente plus du double du salaire annuel moyen en Corée du Sud. BFM TV souligne que dix-huit jours de menace de grève auront suffi à arracher ce que des années de négociations n’avaient pas permis d’obtenir.

L’accord établit par ailleurs un mécanisme de redistribution sur dix ans, conditionné à l’atteinte d’objectifs financiers ambitieux : un bénéfice opérationnel annuel supérieur à 200 000 milliards de wons — soit environ 133 milliards de dollars — entre 2026 et 2028, puis plus de 100 000 milliards de wons par an de 2029 à 2035. Les distributions s’effectueront en actions, assorties de périodes de blocage échelonnées destinées à fidéliser les talents sur le long terme.