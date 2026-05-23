Mauvaise nouvelle pour les salariés de Meta : après le passage forcé en télétravail, 8 000 d’entre eux découvrent leur licenciement à 4 h du matin

La récente restructuration chez Meta Platforms a pris de court beaucoup d’employés et d’observateurs : un ordre de télétravail est tombé, puis une vague importante de licenciements a suivi. Ces mesures s’inscrivent dans une stratégie qui met fortement l’accent sur l’intelligence artificielle, et qui a des répercussions visibles sur les effectifs et l’organisation interne de l’entreprise.

Quand l’IA change la donne

La décision de Meta Platforms, sous la houlette de Mark Zuckerberg, de réduire près de 10 % de ses effectifs mondiaux, soit environ 8 000 personnes, illustre à quel point l’intégration de l’intelligence artificielle redéfinit le secteur technologique, notamment avec des projets comme le clone numérique. Pour l’année, Meta prévoit des dépenses comprises entre 115 milliards d’euros et 133,4 milliards d’euros.

Environ 7 000 employés ont été réaffectés au sein d’équipes « AI-native », ce qui souligne l’importance donnée à l’IA dans les projets à venir. Le réalignement s’accompagne aussi de la suppression de 6 000 postes ouverts et d’une réduction des couches managériales.

Janelle Gale, Chief People Officer de Meta, a expliqué que « les organisations peuvent fonctionner avec une structure plus plate et des petites équipes », cite NDTV, montrant une volonté d’aller vers des équipes plus agiles et plus responsabilisées.

Ce que ça a été pour les salariés et la logistique

En demandant aux salariés de travailler depuis chez eux, Meta a géré les licenciements de façon discrète. Le processus, lancé à Singapour, a vu les premières notifications envoyées à 04:00 heure locale, soit 01:30 IST en Inde (heure normale de l’Inde, IST). Cette méthode a permis d’éviter des rassemblements et des protestations dans les bureaux.

Mais le choix du télétravail a aussi pesé sur le moral des équipes qui restent. Certains employés ont même commencé à ramasser des snacks et des chargeurs d’ordinateurs portables pour se réconforter. L’atmosphère est restée tendue : il n’y a pas eu de réunions type « townhall » pour répondre aux inquiétudes, et des fuites internes ont amplifié l’angoisse.

Des réticences et des comparaisons dans le secteur

La mise en place d’un outil interne visant à suivre les mouvements de souris et les frappes clavier a provoqué une forte opposition : plus de 1 000 employés ont signé une pétition contre cette pratique.

Ce recentrage sur l’IA et ces vagues de licenciements s’inscrivent dans une dynamique plus large du secteur technologique, entraînant une précarisation des emplois. Des entreprises comme Cisco Systems ont supprimé 4 000 postes, et Oracle fait face à des licenciements évalués entre 20 000 et 30 000 personnes. D’autres acteurs, comme Microsoft, Amazon, Disney et ASML, ont aussi pris des mesures similaires pour rester compétitifs face à l’évolution rapide du marché tech, notamment par l’automatisation des opérations.

Ce que l’avenir réserve à Meta et au secteur

Alors que Meta poursuit ses ambitions autour de l’intelligence artificielle, Mark Zuckerberg se dit enthousiasmé par la perspective de créer une « superintelligence personnelle », tout en reconnaissant la difficulté des décisions prises. Il a déclaré : « Il est toujours triste de dire au revoir à des personnes qui ont contribué à notre mission. »

Pour Dipal Dutta de RedoQ, cette restructuration marque un changement structurel durable dans le secteur technologique. Il affirme que « la volatilité de la main-d’œuvre n’est pas une correction macroéconomique temporaire », insistant sur le fait que l’intégration de l’intelligence générative a transformé les besoins et les priorités des entreprises tech.