Amazon et la livraison de livres : un nouveau tournant pour les librairies

La nouvelle réglementation impose à Amazon, ainsi qu'à d'autres vendeurs en ligne tels que la Fnac ou Cultura, d'adapter leurs offres. Avec des frais de livraison désormais fixés à 3 euros minimum, ils ne pourront plus compter sur cet avantage pour attirer les clients. Cependant, la législation prévoit un seuil au-delà duquel le tarif de 3 euros n'est plus obligatoire : dès 35 euros de livres commandés, les géants du e-commerce pourraient de nouveau proposer des prix de livraison plus compétitifs.



Cette situation soulève des interrogations quant à la capacité d'Amazon et des autres acteurs du e-commerce à contourner cette réglementation. Ces entreprises pourraient développer de nouvelles stratégies pour inciter les clients à dépasser le seuil de 35 euros, en proposant des offres promotionnelles ou des lots de livres, par exemple. Il reste à voir si ces pratiques seront suffisantes pour compenser la hausse des frais de livraison imposée par la nouvelle législation et si les librairies indépendantes parviendront à tirer leur épingle du jeu