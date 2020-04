CGT : appel à la grève dans la grande distribution

La CGT estime que malgré ses demandes répétées et face à l'impossibilité d'exercer tout droit de retrait, la seule solution est de se mettre en grève. « On siffle la fin de la récré », annonce fermement le syndicaliste. « Le taux d’absentéisme est énorme, il y a des morts et notre rôle n’est pas de les compter » : des salariés de la grande distribution ont été contaminés au COVID-19, plusieurs en sont morts.



La CGT a compté « cinq décès » dans la branche, et des centaines de salariés contaminés dont certains dans des situations critiques. La fédération du commerce et des services est également à l'origine de plaintes contre la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et Carrefour.