Un tunnel de 500 mètres entre le Maroc et l’Espagne servait à faire passer 17 tonnes de drogue : les douaniers n’en croyaient pas leurs yeux

La police espagnole est tombée sur un vaste tunnel à plusieurs niveaux, équipé de rails et d’autres installations sophistiquées, preuve d’une opération de trafic de drogue bien structurée. Partant du Maroc et atteignant l’Europe, ce tunnel révèle une nouvelle méthode employée par les trafiquants pour introduire illégalement du haschich en Espagne. La découverte montre l’ingéniosité et les moyens mobilisés par ces réseaux criminels.

Comment le tunnel a été trouvé et ce qu’il renferme

Implanté sous un hangar à Ceuta, le tunnel s’étendait sur plusieurs niveaux et a été décrit comme « particulièrement sophistiqué ». Antonio Martinez Duarte, chef de l’unité anti-drogue de la police nationale espagnole, a indiqué : « On parle d’un tunnel très professionnel, avec des rails pour des petits wagons, dont deux ont été retrouvés sous l’eau. », relaye Radio France. Le ministère de l’Intérieur a qualifié le réseau de trafic de « labyrinthe ressemblant à une mine », soulignant la complexité de cette infrastructure clandestine.

Les dimensions du tunnel sont précises : il mesurait 1,20 mètre de haut et 0,80 mètre de large, avec une profondeur découverte de 19 mètres. Le conduit était partiellement inondé, ce qui complique les tentatives pour établir sa longueur totale. Le système de rails permettait de faire circuler jusqu’à 2 tonnes de haschich par jour, rendant le montage extrêmement rémunérateur. Un réseau électrique, un système de poulies et deux wagons ont également été retrouvés pour acheminer la drogue jusqu’à la surface.

Comment l’enquête s’est déroulée et les résultats

L’opération policière, qui a duré plus d’un an, a mobilisé plus de 250 agents sur les territoires de Ceuta, d’Andalousie et de Galice. L’ampleur de cette mobilisation montre l’enjeu. Grâce au travail des enquêteurs, les autorités ont pu arrêter 27 personnes, dont plusieurs membres du réseau en Espagne, et ont saisi plus de 17 tonnes de résine de cannabis. Cette quantité impressionnante, dépassant 17 000 kilogrammes, était destinée à approvisionner non seulement toute l’Espagne, mais aussi d’autres pays européens, notamment la France.

Antonio Martinez Duarte a précisé : « Le tunnel mesure 1,20 mètre de haut et 0,80 mètre de large. On ne connaît pas encore la distance jusqu’à l’autre côté du tunnel, à cause de l’eau, car il est inondé, mais jusqu’à présent, ce que l’on sait, c’est qu’il descend sur 19 mètres. » Cette déclaration montre les difficultés rencontrées par les forces de l’ordre pour cartographier complètement le réseau.