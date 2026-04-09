Netflix contraint de rembourser des abonnés après ses hausses de prix répétées : certains récupèrent jusqu’à 500€

Il ne fait pas bon au portefeuille d’être abonné à Netflix : la plateforme a procédé à déjà quatre hausses tarifaires en Europe depuis 2017, et une cinquième est annoncée pour 2026. La situation a pris une tournure décisive après que, le 1er avril 2026, le tribunal de Rome a ordonné à Netflix de rembourser ses abonnés, jugeant cette hausse historique des tarifs abusive. Ce jugement suit une plainte déposée par l’association de consommateurs italienne, Movimento Consumatori.

Ce que décide le tribunal et combien ça peut coûter

À la suite du jugement, Netflix doit rembourser ses abonnés. Selon le tribunal, les remboursements pourraient atteindre jusqu’à 500 euros pour les abonnés Premium n’ayant jamais résilié depuis 2017, et 250 euros pour les abonnés Standard, rapporte Les Numériques. Les hausses de prix en 2017, 2019, 2021 et 2024 ont été jugées sans justification valable, rendant les tarifs actuels nuls selon le tribunal.

En plus des remboursements, le tribunal demande une baisse des prix équivalente aux augmentations jugées illégales : une réduction de 8 €/mois pour les abonnements Premium, 4 €/mois pour les abonnements Standard, et 2 €/mois pour les abonnements Standard avec publicité.

Movimento Consumatori, représenté par son président Alessandro Mostaccio, a déjà prévenu qu’il lancerait une action collective si Netflix ne se conforme pas à la décision. Mostaccio a déclaré : « Si Netflix ne baisse pas immédiatement ses tarifs et ne rembourse pas ses clients, nous engagerons une action collective. » Ce jugement pourrait coûter plusieurs centaines de millions d’euros à Netflix, surtout si une jurisprudence s’établit en Europe concernant les droits des consommateurs.

Les réactions et la question de l’appel

Netflix a décidé de faire appel, affirmant que ses conditions générales sont conformes à la législation italienne. Un porte-parole de l’entreprise a déclaré : « Nous prenons très au sérieux les droits des consommateurs. » Tant que la décision n’est pas confirmée ou annulée en appel, les remboursements restent en suspens.

Le tribunal a aussi ordonné que la décision soit publiée par Netflix sur son site Internet et dans les principaux journaux nationaux, notamment Le Corriere della Sera et Il Sole 24 Ore.