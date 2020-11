Confinement : le gouvernement le maintient en l’état

Malgré la multiplication des demandes et manifestations de la part des concernés, le gouvernement n’aura pas infléchi sa ligne de conduite : le 12 novembre 2020, Jean Castex, Premier ministre, a annoncé en conférence de presse que le confinement était maintenu. Les commerces non-essentiels, tout comme les rayons des supermarchés vendant ces produits, restent donc fermés. Le « click&collect », lui, reste autorisé pour les magasins qui disposent de ce système.



La décision n’est pas une surprise : malgré un début de « frémissement » de la vague de contaminations par la Covid-19, la situation sanitaire, et notamment la pression sur les hôpitaux, reste entière. Pour le gouvernement, donc, les conditions ne sont pas réunies pour une réouverture des magasins, et le rendez-vous est donné pour la fin du mois de novembre 2020 pour connaître la suite des événements et, surtout, la réponse à la question que tous les Français se posent : sera-t-on confinés à Noël ?