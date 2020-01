Coronavirus : Air France suspend ses vols vers et depuis la Chine continentale

Durant le conseil social et économique central extraordinaire de ce jeudi 30 janvier, le personnel navigant et le personnel au sol ont présenté une motion à la direction, dans laquelle les salariés s'inquiètent de la desserte des destinations chinoises. Selon une source syndicale à l'AFP, la motion a été soutenue par « toutes les corporations (…) Les personnels navigants sont inquiets ». Par conséquent, Air France suspend à partir de ce jeudi et jusqu'au 9 février les vols réguliers à destination et en provenance de Chine continentale.



Le transporteur assurera cependant des vols spéciaux de et vers Shanghai et Pékin avec des « équipages volontaires » pour assurer le vol retour des clients et des salariés, souligne l'entreprise dans un communiqué. Air France n'a pas attendu ce CSE extraordinaire pour prendre de premières mesures : dès mercredi, la société annonçait la limite à un seul vol quotidien vers Shanghai et Pékin pour la fin de la semaine. En cause : la baisse de la demande sur ces destinations…