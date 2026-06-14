Un drone maritime repêche l’équipage d’un hélicoptère militaire américain près du détroit d’Ormuz

Un fait marquant s’est produit près du détroit d’Hormuz. Pour la première fois, un navire de surface autonome employé par les forces armées américaines a servi à une opération de sauvetage en mer. L’événement est survenu après l’accident d’un hélicoptère Apache de l’US Army, raconte le Times of India. Il donne un aperçu de ce que les technologies autonomes peuvent apporter dans des zones maritimes très disputées.

Un sauvetage qui sort de l’ordinaire

Tout est parti de l’accident d’un hélicoptère Apache de l’US Army près des côtes d’Oman. Les secours se sont mobilisés rapidement. Deux membres d’équipage ont été récupérés grâce au navire autonome Corsair, développé par Saronic Technologies. L’armée américaine a qualifié l’opération de « première ». Les deux victimes ont été secourues en deux heures environ, puis évaluées comme étant en « condition stable ».

Le Corsair est un navire de surface autonome de 7,32 m. Ce drone marin peut transporter 454 kg de charge, parcourir plus de 1 852 km et atteindre 64,8 km/h. Le système dispose d’une autonomie, mais un opérateur humain l’a piloté à distance pendant l’opération, sur un mode où l’homme et la machine se partagent la tâche.

Qui est Saronic Technologies et qui sont ses fondateurs ?

L’incident illustre la place croissante des systèmes autonomes dans les armées. Saronic Technologies, créée en septembre 2022, fait partie des acteurs de ce secteur. Installée à Austin, au Texas, l’entreprise se spécialise dans les systèmes autonomes. Elle est dirigée par Dino Mavrookas, ancien Navy SEAL, et Vibhav Altekar, indo-américain, cofondateur et directeur technique.

Vibhav Altekar est diplômé en génie électrique de l’Université de Californie. Il dirige le développement des systèmes autonomes chez Saronic. Son parcours couvre plusieurs programmes de défense, dont le sous-marin autonome « Ghost Shark » pour la Royal Australian Navy et son passage chez Anduril. Sous sa direction technique, Saronic a décroché un contrat de 360,64 millions d’euros avec la Marine américaine, pour des missions de sécurité maritime.

Ce que ça change pour l’avenir

Cette réussite opérationnelle correspond aux ambitions plus larges des forces armées américaines, qui veulent intégrer davantage de systèmes autonomes dans leurs opérations maritimes, y compris lors de déploiement prolongé.

Au-delà du sauvetage en mer, l’incident soulève des questions géopolitiques, notamment sur la surveillance et la reconnaissance dans des zones de forte tension. Ces enjeux découlent des tensions géopolitiques entre les États-Unis et d’autres pays comme l’Iran. Des épisodes passés les ont déjà mises en évidence, par exemple les frappes ordonnées par Donald Trump en réponse à des attaques présumées, qui montrent la complexité de la situation.