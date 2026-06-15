Alerte canicule : cette vague de chaleur n’a rien à voir avec celle de fin mai, et elle arrive plus vite que prévue

À peine trois semaines après l’épisode historique de fin mai, la France se prépare à un retour de la chaleur, très tôt dans la saison estivale. L’été météorologique n’a pas encore officiellement commencé, mais les prévisions annoncent des températures qui pourraient dépasser 35 °C, avec des pointes de 38 à 40 °C localement dans le sud-ouest, alerte La Chaîne Météo. Cette hausse coïncide avec l’allongement des jours, à l’approche du solstice d’été, et les nuits s’annoncent courtes et chaudes.

Quand ça commence et comment l’air chaud arrive

La vague de chaleur devrait monter en puissance à partir de mardi prochain, avec un pic attendu entre le 20 et le 22 juin. Ce réchauffement s’explique par un flux de sud à sud-ouest qui transporte de l’air très chaud du Maghreb vers l’Espagne, puis sur la France, un phénomène proche d’une plume de chaleur. Une dépression installée sur l’Atlantique l’alimente, en lien avec des hautes pressions centrées sur l’Europe centrale.

L’épisode de fin mai, qualifié de « dôme de chaleur », reposait sur un anticyclone qui dominait l’Europe occidentale. Cette fois, le flux est plus rapide et plus propice aux orages. Cette instabilité pourrait raccourcir la vague de chaleur, dont l’issue reste à préciser.

Quelle intensité et où ça touche

Les modèles météorologiques s’accordent sur un fort potentiel thermique en France, avec +24 °C à 1 500 m d’altitude. De nombreuses régions dépasseront 35 °C, et certaines zones du sud-ouest pourraient atteindre 38 à 40 °C. Nevers et Paris devraient grimper respectivement à 38 °C et 37 °C. Lyon attend jusqu’à 36 °C, Brive et Toulouse pourraient approcher 37 °C et 35 °C.

La zone touchée sera plus large qu’en fin mai et pourrait gagner le nord-est, jusque-là épargné par les températures extrêmes. Les régions proches de la Manche, elles, garderont une influence océanique qui limitera un peu la hausse.

Combien de temps et quels risques

L’épisode devrait durer plusieurs jours, mais son évolution à plus long terme reste incertaine. La situation de fin mai était très stable ; cette fois, le risque d’orages est élevé, surtout en fin de semaine dans l’ouest de la France, avec l’arrivée d’air océanique plus frais. Ces orages pourraient mettre fin à la vague de chaleur.

À cette période de l’année, le soleil est intense. Combiné à des sols plus secs et à de fortes concentrations de pollens de graminées, il pourrait accentuer le ressenti et rendre les conditions difficiles pour les personnes sensibles.

L’indicateur thermique national (ITN), qui mesure la moyenne quotidienne des températures, atteint des niveaux élevés. L’épisode de fin mai a déjà battu des records pour le mois, avec un ITN à 24,8 °C. Ce nouvel épisode se rapproche de ceux de 2022 et 2019, qui avaient atteint respectivement 43 °C et 46,0 °C.

Pour Météo-France, la répétition de ces pics de chaleur traduit le réchauffement global, et les vagues de chaleur devraient devenir plus fréquentes. Le prévisionniste Corentin Perrot résume l’épisode : « On sait qu’on enclenche, à partir du milieu de la semaine, un épisode de chaleur. Voire une vague de chaleur. »