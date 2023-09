Coup de semonce contre la loi de finances publiques

Le président du HCFP, Pierre Moscovici, n'a pas mâché ses mots lors de sa dernière conférence de presse. Selon lui, le plan gouvernemental manque « encore à ce jour, à notre sens, de crédibilité ». Moscovici ajoute que le projet semble également peu aligné avec les engagements européens de la France en matière de finances publiques. La loi, qui avait été rejetée dans sa version initiale par les députés il y a un an, sera de nouveau examinée lors de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale cette semaine.



Si le gouvernement ne parvient pas à convaincre l'opposition, il pourrait activer l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le texte sans vote. Cette manœuvre législative est d'autant plus cruciale que le plan est conditionnel à l'obtention de fonds européens du plan de relance. Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a averti qu'en l'absence d'adoption de la loi, le versement de 17,8 milliards d'euros pourrait être compromis pour les années 2023 et 2024, mettant également en risque 28 milliards d'euros jusqu'en 2026.