Elon Musk commence déjà à vendre des actions Tesla pour payer Twitter

Constructeur automobile devenu iconique et moteur du succès d’Elon Musk, Tesla a connu une croissance fulgurante qui a fait la fortune du milliardaire. Mais avec le rachat de Twitter, les investisseurs s’inquiètent qu’Elon Musk ne délaisse le constructeur pour le réseau social. Une inquiétude qui est sanctionnée en Bourse : en un an, la capitalisation de Tesla a été divisée par deux.



Elon Musk tente de répondre à ces critiques, mais tous les regards sont tournés vers ses annonces concernant Twitter. Il veut en effet rendre l’entreprise rentable le plus rapidement possible, mais il a avoué lui-même qu’elle perd 4 millions de dollars par jour et que les annonceurs commencent à déserter. De plus, le licenciement de la moitié des salariés semble avoir été un échec, plusieurs rumeurs confirmant des licenciements erronés et même que le réseau social regrette et tente d’annuler.