Inflation et consommation : les ménages français face à un dilemme croissant

Malgré les efforts des ménages pour réduire leurs dépenses, la situation ne s'améliore pas. En effet, le chiffre d'affaires de la grande distribution progresse, soutenu par l'inflation et l'échec du panier anti-inflation. Selon Circana, le chiffre d'affaires des distributeurs a augmenté de 7% la dernière semaine de mars 2023, alors que les ventes en volume diminuaient de 9,2%. Les Français achètent donc moins, mais paient plus cher. Cette hausse du chiffre d'affaires est également marquée sur une période plus longue. Entre les trois premiers mois de 2023 et la même période en 2022, il a grimpé de 9,1%. Par rapport au premier trimestre 2019, l'augmentation atteint même 18,1%.



Les conséquences de cette situation sont nombreuses. Certains produits jugés superflus sont délaissés, tandis que d'autres, plus essentiels, comme les produits d'entretien et d'hygiène, voient également leurs ventes s'effondrer, respectivement de 17% et 15,5% sur un an la dernière semaine de mars 2023. Malgré ces baisses, la grande distribution continue de voir son chiffre d'affaires augmenter, alimentant un cercle vicieux dont les ménages peinent à sortir.