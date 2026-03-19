Le pétrole a atteint 117 dollars : alerte pour le budget des ménages

Depuis le 17 mars 2026, le pétrole est entré dans une phase de forte tension. Les frappes successives en Iran et dans le Golfe ont provoqué une hausse rapide des cours, jusqu’à un pic d’environ 117 dollars le baril en séance le 19 mars. Cette hausse rapide traduit une inquiétude profonde : celle d’un choc d’offre énergétique mondial.

Pétrole : une hausse brutale liée aux frappes en Iran et dans le Golfe

Le point de départ est militaire. Le 18 mars, Israël frappe le champ gazier iranien de South Pars, une infrastructure majeure représentant environ 70 % de la production gazière du pays, selon The Guardian. Cette attaque marque un tournant. Elle montre que les infrastructures énergétiques sont désormais des cibles directes. Dès lors, les marchés anticipent une perturbation durable de l’offre.

La riposte iranienne, dans la nuit du 18 au 19 mars, amplifie cette dynamique. Des frappes visent des installations énergétiques au Qatar, aux Émirats arabes unis et dans d’autres pays du Golfe. L’opérateur QatarEnergy évoque des « dégâts importants », selon Reuters. Plusieurs zones clés de production et d’exportation sont désormais exposées. Les investisseurs intègrent immédiatement ce risque, ce qui entraîne une hausse rapide des prix.

Le 19 mars au matin, le Brent dépasse les 113 dollars puis atteint jusqu’à environ 115 à 117 dollars en séance. En moins de 48 heures, le pétrole a gagné plus de 10 dollars.

Cette hausse ne s’explique pas uniquement par les dégâts matériels. Elle est surtout liée à une prime de risque géopolitique. Les marchés fonctionnent par anticipation. Lorsque des infrastructures énergétiques sont frappées, deux craintes apparaissent : une baisse de production et une perturbation des flux. Dans les deux cas, l’offre disponible diminue. Et chaque nouvelle frappe ou déclaration politique entraîne des variations immédiates.

Carburants : une hausse rapide et visible pour les ménages

La première conséquence pour les ménages concerne les carburants. Le prix à la pompe réagit rapidement à la hausse du pétrole brut. Lorsque le baril augmente fortement, les distributeurs ajustent leurs prix en quelques jours. Avec un pétrole au-dessus de 110 voire 117 dollars, la hausse est inévitable. Et alors que les prix des carburants ont déjà fortement augmenté, avec le gasoil qui est repassé au-dessus de la barre des 2 euros en France, et l’essence qui frôle ce seuil psychologique, cette nouvelle augmentation ne devrait pas améliorer la situation. Les automobilistes ont tout intérêt à faire le plein le plus vite possible, car l’augmentation des prix risque d’être rapide et brutale.

Malheureusement, l’impact ne s’arrête pas aux carburants. Le gaz et l’électricité sont également concernés, avec un effet plus progressif mais souvent plus durable. Les frappes ont notamment visé des infrastructures gazières majeures, comme le complexe de Ras Laffan au Qatar. Or, ce site est essentiel pour les exportations de gaz naturel liquéfié.

Cette situation alimente une hausse des prix du gaz sur les marchés. En Europe, le prix du gaz TTF dépasse 54 euros par MWh le 18 mars, en hausse de plus de 6 % en une journée. Mais le 19 mars 2026, les frappes sur les infrastructures gazières ont exacerbé les craintes et le gaz a flambé de 25 % en séance à Amsterdam, atteignant 69 euros le mégawattheure.