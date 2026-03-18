Charges de copropriété : une nouvelle hausse portée par les assurances

Les chiffres sont sans appel. En 2025, les charges de copropriété ont progressé de 4,7 % en moyenne en France, selon le baromètre Matera. Cette hausse représente environ 43 euros supplémentaires par lot sur un an, ce qui confirme une tendance inflationniste durable dans le secteur immobilier.

Immobilier : des charges en copropriété en hausse

Dans certaines zones, notamment en Île-de-France, la progression suit la même trajectoire. Les charges y ont augmenté de 4,1 %, avec un niveau moyen dépassant 1 150 euros par an, soit 27 % de plus que la moyenne nationale. Cette surreprésentation francilienne s’explique par la densité du parc immobilier, la présence d’équipements collectifs et le coût des prestations.

Cette dynamique s’inscrit dans une tendance plus longue. D’après plusieurs observatoires cités par Boursorama, les charges avaient déjà progressé de 6,2 % sur un an, preuve d’une inflation soutenue et régulière. Sur plusieurs années, l’augmentation cumulée dépasse largement celle de l’inflation générale. Ainsi, les charges de copropriété deviennent un poste de dépense de plus en plus structurant pour les ménages, au même titre que le crédit ou le loyer.

Des charges désormais tirées par les assurances et le changement climatique

Le changement majeur réside dans la nature même de cette hausse. Après une période dominée par la flambée des prix de l’énergie, ce sont désormais les assurances qui tirent les charges à la hausse. En 2025, les primes d’assurance ont progressé de 16 %, devenant le premier facteur d’augmentation des charges de copropriété, selon le baromètre Matera.

Ce phénomène s’explique d’abord par l’intensification des risques climatiques. Tempêtes, inondations et sécheresses se multiplient, entraînant une hausse du coût des sinistres. Les dommages climatiques coûtent désormais plusieurs milliards d’euros par an aux assureurs, qui répercutent ces pertes sur les primes.

Par ailleurs, les réformes réglementaires accentuent la pression. La hausse de la surprime liée aux catastrophes naturelles, passée de 12 % à 20 % en 2025, contribue directement à renchérir les contrats d’assurance habitation. Dans ce contexte, les charges deviennent de plus en plus dépendantes de facteurs exogènes. Contrairement à l’énergie, ces coûts sont difficiles à anticiper et encore plus à maîtriser.

Une inflation des coûts structurels dans la copropriété

Au-delà des assurances, plusieurs autres facteurs structurels expliquent l’augmentation des charges immobilières. L’inflation des coûts de maintenance et des prestations de services joue un rôle déterminant. Les contrats d’entretien ont ainsi augmenté de 12 % en 2025, selon les données issues du baromètre Matera. Cette hausse s’explique par la progression des salaires, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et le renchérissement des matériaux.

Le vieillissement du parc immobilier constitue également un facteur aggravant. En France, une part importante des logements a été construite avant les années 1970, ce qui entraîne une multiplication des sinistres et des besoins en rénovation. À Paris, par exemple, une résidence principale sur deux date d’avant 1946, ce qui contribue à une hausse des primes d’assurance pouvant atteindre 21 %, selon LeLynx.

À cela s’ajoutent les obligations réglementaires. Les travaux de rénovation énergétique, rendus nécessaires par les politiques publiques, alourdissent les budgets des copropriétés. Même s’ils permettent des économies à long terme, ils génèrent à court terme une augmentation des charges.

Enfin, l’inflation globale impacte l’ensemble des postes de dépenses. Énergie, nettoyage, gardiennage, équipements techniques : tous les coûts augmentent simultanément, créant un effet cumulatif.