LA GUERRE ÉCONOMIQUE FAIT RAGE EN AFRIQUE

Continent riche, continent jeune, continent digital, continent mondial avec sa diaspora, l’Afrique est tout cela, riche de promesses et de craintes. Continent fracturé, continent divisé, continent criminalisé, continent encore colonisé par l’économie, autant de réalités avec lesquelles il faudra compter.

Les guerres économiques sont une évidence et le champ de bataille africain est sans doute le plus fécond et le plus crucial. L’intelligence économique a longtemps été ravalée au simple exercice de renseignement qui aboutissait à une action répressive, le mot anglais « intelligence » apparaît alors vidé de sa substance sans en saisir toute la portée et toute l’implication.

Chercher l’information pour éliminer une menace ou un adversaire/concurrent n’est pas le fond du travail lié à l’intelligence économique. « Le renseignement qui tue » ne constitue qu’un aspect de celle-ci, il n’est pas celui qui nous préoccupe. C’est l’utilisation de l’intelligence économique comme outil de développement qui est au cœur de notre réflexion.

Même si le temps s’accélère à cause des flux d’échanges de plus en plus importants, la réalité de l’intelligence économique continentale est embryonnaire en Afrique et manque de coordination.

Elle émerge selon les pays au travers des diverses associations et forums. La réflexion est bien engagée, les actions peinent à suivre, le secteur privé est plus dynamique que le secteur public. Cependant un raisonnement continental apparaît complexe et difficile encore à mettre en œuvre.

En remettant à plat les relations avec la Chine, les États-Unis et l’Europe, l’Afrique pourrait répondre de manière plus efficace aux défis qui l’attendent. Il semble nécessaire de repenser les rapports entre les pays africains et ces superpuissances. L’Afrique est devenue plus attractive et de nombreux partenaires sont prêts à proposer leurs services.

L’ouverture de structures scolaires et universitaires, voire des séjours étudiants en Chine, permettrait de rééquilibrer la situation. Les dirigeants chinois en Afrique communiquent peu avec les représentants syndicaux locaux ou une potentielle sous-traitance. L’entreprise chinoise ne favorise pas assez les échanges avec le pays où elle s’implante.

Le retour de la Russie dans le jeu africain et la volonté hégémonique de la Chine, semblent relancer la volonté américaine en Afrique.

Imaginer l’Afrique de demain est un exercice difficile. L’Afrique cherche des solutions, change son image et s’urbanise à très grande vitesse. Elle est en train d’imaginer son futur, de ne pas sombrer dans le scénario catastrophe. Le statu quo ne pourrait que lui nuire, alors se pose la question des nouvelles idées, pas seulement technologiques, mais aussi structurelles et économiques.

l’impact des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) dans l’économie africaine. Le microcrédit a été poussé en avant et montré comme une solution en Afrique, sur le modèle du sous-continent indien.

L’Afrique pourrait être en revanche un laboratoire d’innovation bancaire, la finance privée étant un véritable enjeu d’avenir. Trop peu impliqué aujourd’hui, le secteur bancaire est engagé dans une mutation accompagnée par les moyens mobiles de paiement ou de crédit. La difficulté de voir l’Afrique comme un laboratoire d’innovation est dû à son absence de structure.

Un autre point important, où l’Afrique pourrait montrer la voie, est une utilisation nouvelle de la politique budgétaire. Les experts de l’ONU, mais aussi de la Banque Mondiale, ont réfléchi sur le sujet. Ils partent du constat suivant : la plupart des pays africains sont de très mauvais percepteurs de taxes. Avec des recettes en dessous de 16 %, moyenne continentale, l’Afrique est un paradis fiscal ! Et cela est tout sauf réjouissant.

Il est quasiment impossible de prélever quoi que ce soit comme impôt sur de l’économie informelle. Les acteurs sont difficiles à identifier, du type vendeurs à la sauvette, et une pression importante est un facteur politique de mécontentement et d’instabilité. L’évasion fiscale est à l’œuvre en Afrique parce qu’elle découle de la corruption et de certaines élites qui travaillent plus pour leur bien que pour celui de leur pays.

L’Afrique pourrait devenir un laboratoire de politique budgétaire, elle peut parfaitement accorder son dynamisme en matière d’outils numériques et s’équiper pour de l’investigation financière ou du recouvrement facilité. La lutte contre la fraude et l’évasion fiscale passe par l’utilisation des données.