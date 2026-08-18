MacKenzie Scott a vendu la moitié de ses actions Amazon pour effacer 40 milliards de dollars de dettes médicales : voici toute l’histoire

Depuis 2020, les dons de MacKenzie Scott à l’organisation Undue Medical Debt, plus de 100 millions de dollars au total, ont permis d’annuler plus de 40 milliards de dollars de dettes médicales dans les 50 États américains. Selon un rapport de Fortune, cette action a apporté un soulagement financier à des millions de familles.

Le mécanisme repose sur un arbitrage simple. Les hôpitaux et les cabinets médicaux revendent régulièrement, en gros portefeuilles et à prix cassés, les dettes de patients jugées irrécouvrables. Plutôt que de laisser des agences de recouvrement racheter ces créances, Undue Medical Debt (anciennement RIP Medical Debt) les acquiert elle-même pour quelques centimes par dollar grâce aux dons reçus, puis les annule intégralement. Le ratio donne le vertige : dix dollars donnés suffisent à effacer environ mille dollars de dette de patient.

Un modèle repris par d’autres grandes fortunes

L’exemple a fait des émules. Le co-fondateur de Snap Evan Spiegel et son épouse Miranda Kerr ont récemment versé plusieurs millions de dollars à l’organisation, effaçant 550 millions de dollars de factures médicales pour 261 000 habitants de Californie. La fondation familiale du milliardaire du hedge fund Daniel Och a, elle, éteint 264 millions de dollars de dettes à Miami-Dade.

La ville de New York et le comté de Cook, dans l’Illinois, ont mobilisé des fonds publics pour effacer des centaines de millions de dollars supplémentaires.

Le plus gros accord a eu lieu en avril 2025 : Undue Medical Debt a racheté un portefeuille de 30 milliards de dollars, effaçant d’un coup les obligations de 20 millions de personnes.

Une règle fédérale de protection annulée en justice

Le 11 juillet 2025, le juge fédéral Sean Jordan, du district Est du Texas, a annulé une règle du Consumer Financial Protection Bureau qui aurait retiré la dette médicale des rapports de crédit de 15 millions d’Américains. Le magistrat a estimé qu’elle dépassait l’autorité de l’agence et violait le Fair Credit Reporting Act. Depuis, aucune législation fédérale d’annulation de la dette médicale n’a progressé au Congrès.

Même les 40 milliards de dollars effacés par Undue Medical Debt, en grande partie grâce au soutien précoce de MacKenzie Scott, ne représentent qu’une fraction de la dette médicale totale détenue par les foyers américains. Combler cet écart par les seuls dons volontaires supposerait un engagement sur plusieurs décennies, et dépendrait d’un accès continu à un marché de la dette en difficulté offrant les mêmes fortes décotes.

De l’héritage d’un divorce à 26 milliards de dollars donnés

Romancière, MacKenzie Scott a divorcé de Jeff Bezos en 2019 après avoir contribué, pendant leur mariage, à l’élaboration des premiers plans d’affaires et contrats d’Amazon. Elle en est ressortie avec environ 4 % des parts du groupe, une participation progressivement revendue ou donnée : 58 millions d’actions cédées, soit un recul de 42 % de sa position, pour une valeur d’environ 12,6 milliards de dollars fin 2025. Le cours d’Amazon a bondi de plus de 47 % depuis avril 2021.

Depuis 2019, elle a donné plus de 26 milliards de dollars à plus de 2 500 organisations : universités et collèges historiquement noirs, groupes environnementaux, structures pour l’équité économique. Sa plateforme Yield Giving, fondée en 2022, a soutenu des milliers d’organisations autour de la diversité, l’éducation et le rétablissement après catastrophe.

Sa marque de fabrique : des dons non restreints, laissant les bénéficiaires libres d’en décider l’usage. Noni Ramos, directrice générale de Housing Trust Silicon Valley, a expliqué, dans un entretien accordé à Fortune fin 2024, que contrairement aux processus de financement traditionnels qui impliquent souvent des candidatures longues, des restrictions spécifiques et des exigences de reporting, ce style permettait à des organisations comme la sienne de déterminer comment orienter au mieux les fonds, rapidement et de manière innovante, pour répondre à des enjeux urgents. Son organisation avait reçu un don de 30 millions de dollars de MacKenzie Scott.

40 % de sa fortune cédée, contre 1,7 % pour Jeff Bezos

Sa fortune est estimée à 42,7 milliards de dollars, en hausse de 2,35 milliards de dollars depuis le début de l’année 2025, selon le Bloomberg Billionaires Index. Elle a cédé environ 40 % de sa fortune nette. En 2024, elle a donné plus de 7 milliards de dollars à plus de 120 organisations via Yield Giving.

Selon la liste Forbes America’s Most Generous Philanthropists 2025, publiée en avril, elle occupe la troisième place des philanthropes les plus généreux, derrière Warren Buffett, Bill Gates et Melinda French Gates.

Jeff Bezos, de son côté, a réalisé en 2020 le plus grand don caritatif de l’année avec un cadeau de 10 milliards de dollars pour lancer le Bezos Earth Fund. Lui et son épouse Lauren Sánchez Bezos ont depuis versé environ 2,3 milliards de dollars à des groupes environnementaux via ce fonds et 850 millions de dollars via le Day 1 Families Fund; en 2024, il a achevé un engagement de 200 millions de dollars envers la Smithsonian Institution.

Son don cumulé sur sa vie s’élève à 4,7 milliards de dollars selon Forbes, soit 1,7 % de sa fortune, estimée à 270 milliards de dollars.