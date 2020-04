La Poste augmente ses effectifs pour la distribution du courrier et de la presse

À compter du lundi 6 avril, La Poste va faire appel à 3.000 personnes supplémentaires, des CDD et des intérimaires, mais aussi du personnel provenant de la filiale Mediapost et des volontaires afin d'améliorer la distribution de la presse quotidienne, des colis et du courrier. Des bureaux vont également rouvrir dans les zones rurales et dans les quartiers sensibles. Un changement de stratégie à 180 degrés, puisque le 23 mars dernier, La Poste annonçait un recentrage sur ses missions « essentielles » : moins de bureaux ouverts et des tournées moins nombreuses. Il s'agissait alors pour l'entreprise de s'arranger avec un quart de ses effectifs (220.000 personnes) absent pour cause de coronavirus.



Les postiers assurent une distribution du courrier et des journaux trois jours par semaine seulement, les mercredis, jeudis et vendredis. Au grand dam non seulement des syndicats de l'entreprise, mais aussi du secteur de la presse. « Nous avons fait une erreur », a admis Philippe Wahl, le patron de La Poste ce mercredi. Il a annoncé un redéploiement des moyens du groupe, avec ces renforts supplémentaires qui seront soumis aux mêmes règles sanitaires que les postiers.