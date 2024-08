Le grand retour de Camaïeu

Après une liquidation judiciaire en 2022 qui avait mis fin à plus de quarante ans d'existence, la marque Camaïeu refait surface sous la houlette de Celio. Ce jeudi, 12 magasins, dont deux entièrement dédiés à « Be Camaïeu », ouvrent leurs portes en France et en Belgique. Parmi eux, le magasin historique de Compiègne et une nouvelle adresse au centre commercial Westfield Vélizy 2 se distinguent.



Ce retour a été minutieusement préparé par Celio, qui a misé sur un marketing influent et une offre produit repensée. Avec l’aide de 40 influenceuses, des pièces exclusives ont été co-construites pour lancer cette nouvelle collection, soulignant l’envie de modernité tout en conservant l’ADN historique de la marque. « Be Camaïeu » se concentre désormais sur une gamme plus restreinte de 700 références, soit trois fois moins qu’avant, privilégiant les basiques et l’essentiel.