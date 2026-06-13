Les Français en mangent des kilos chaque été sans se douter que ce fruit est le plus contaminé par les pesticides

L’été 2026 arrive avec son lot de surprises, y compris dans nos assiettes. La fraise, un fruit rouge très apprécié en France, se trouve au centre d’une polémique sur la contamination aux pesticides. La fête annuelle de la fraise se tient à Carpentras, mais une étude vient alerter les consommateurs.

D’après une récente publication du site Marmiton, reprise par des organisations comme l’Environmental Working Group (EWG) et Générations Futures, la fraise arrive en tête du classement des fruits les plus chargés en résidus de pesticides.

La fraise, fruit apprécié mais sensible aux produits chimiques

L’étude « Dirty Dozen 2026 » de l’EWG repose sur 54 344 échantillons et l’analyse de 264 pesticides. Elle désigne la fraise comme le fruit le plus chargé en résidus chimiques. Cette sensibilité tient surtout à ses caractéristiques agronomiques et biologiques.

La peau de la fraise est très fine, ce qui lui fait retenir facilement les substances pulvérisées. Le fruit est aussi très exposé aux champignons et à plusieurs nuisibles comme le puceron, l’acarien et la mouche Drosophila suzukii.

Le rapport de Générations Futures et de la Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH) va dans le même sens : 93 % des fraises testées contiennent au moins un résidu de pesticide. L’analyse a porté sur 1 912 échantillons non bio et montre que ces molécules sont très présentes dans notre alimentation. D’autres fruits affichent aussi des taux élevés, comme les cerises et le raisin.

Comment manger des fraises en limitant les risques

Plusieurs recommandations existent pour réduire l’exposition :

Acheter des fraises sous label « Agriculture Biologique (AB) » reste le meilleur moyen de limiter la présence de pesticides.

Quand ce label n’est pas disponible, le label « Zéro Résidu de Pesticides » offre une autre option.

Choisir des fraises locales cultivées dans le respect de l’environnement est aussi une bonne piste.

Pour les gestes du quotidien, il suffit de laver les fraises sous un filet d’eau potable, de les frotter doucement et d’éviter les produits chimiques pour les nettoyer. Certains producteurs, comme Sandrine Recordier, expliquent les efforts faits pour réduire l’usage des produits chimiques : « On interdit de plus en plus de produits pesticides, c’est hyper contrôlé », explique-t-elle.

Santé publique et environnement

La sécurité alimentaire est au centre du débat. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) indique que les limites maximales réglementaires sont respectées, mais l’effet cocktail inquiète : on ne connaît pas toujours les conséquences sur la santé des combinaisons de résidus.

D’autres substances posent question, notamment les PFAS, ces « polluants éternels » qui inquiètent par leur persistance dans l’environnement.