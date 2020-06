Le marché automobile européen toujours en grande difficulté

La plupart des pays européens ont entamé leur lent déconfinement au mois de mai (c'était le 11 mai en France). Une reprise progressive de l'activité qui a permis de relancer les usines automobiles et de rouvrir les concessionnaires. Malgré tout, le nombre de véhicules neufs immatriculés a encore une fois subi une lourde chute : dans son bilan mensuel, l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) a enregistré 581.161 immatriculations neuves, un volume en chute de 52,3% par rapport au mois de mai 2019. L'Espagne est le marché où les ventes ont été les plus touchées : -72,7%. La France s'en sort un peu mieux avec un recul moins important que la moyenne européenne (-50,3%).



L'Italie et l'Allemagne ont également profité (si on peut dire) du déconfinement, avec des baisses des immatriculations neuves qui tournent autour de 49%. Malgré ce bilan très sombre, les analystes prévoient la sortie du tunnel en juin : les usines auront alors repris leur production, les concessionnaires seront prêts à accueillir les clients, et ces derniers seront sans doute attirés par les remises et autre bonus écolo mis en place par tous les pays, dont la France.