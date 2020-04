Le nombre de chômeurs augmente fortement en mars

Les chiffres de la Dares, le service statistiques du ministère du Travail, montre la force de l'impact des mesures de confinement sur l'économie française. En mars, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A (n'ayant pas du tout travaillé) inscrits à Pôle Emploi a augmenté de 246.000 personnes, soit une hausse de 7,1%. Du jamais vu depuis 1996 ! En tout, la France comptait fin mars un total de 3.732.500 chômeurs dans cette catégorie. Les catégories B et C (personnes ayant eu une activité réduite) recule de 3,1% avec 68.600 chômeurs en moins. Quand on prend les trois principales catégories, A, B et C, le chômage augmente de 3,1% (177.500 personnes), soit la deuxième plus forte hausse depuis avril 2009.



Les entrées à Pôle Emploi dans les trois catégories ont très fortement augmenté (+5,5%), mais par contre les sorties sont en chute de 29%. Sur l'ensemble du premier trimestre, les chiffres sont plus équilibrés avec une hausse mesurée du chômage de 0,8%, avec 28.000 personnes supplémentaires. La Dares relève un recul du chômage de 1,9% sur un an. Mais le mois de mars a mis un coup d'arrêt à la baisse continue des chiffres du chômage.