Le succès en demi-teinte du Pass Rail

Depuis son lancement le 5 juin, le Pass Rail, inspiré du Deutschlandticket allemand, a séduit de plus en plus de jeunes, bien que son démarrage ait été modeste. Selon les dernières données du ministère des Transports, 1,49 million de billets à 0 euro ont été émis grâce à ce dispositif, répartis équitablement entre les trains régionaux et les Intercités. Au total, environ 205.000 Pass Rail avaient été vendus au 9 août, contre seulement 100.000 mi-juillet, selon des informations de BFMTV.



Cependant, malgré cette progression encourageante, le Pass Rail est loin d'atteindre les attentes initiales. La SNCF avait fixé un objectif ambitieux de 700.000 clients, soit environ 10% des 17-27 ans français. Or, avec moins de trois semaines restantes avant la fin de la période de validité du Pass Rail, qui se termine le 31 août, il semble peu probable que cet objectif soit atteint.